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Gençler 'Niyet' ile meslek sahibi oluyor

EKONOMİ 06.12.2022, 08:11
Gençler 'Niyet' ile meslek sahibi oluyor

Erkeklerin de katıldığı ancak özellikle kadınları güçlendirmek, meslek sahibi yapmak ve ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak için Adana Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği Nitelikli İşgücü Yetiştirme Akademisi (NİYET), gençleri meslek sahibi yapıyor.ADANA (İGFA) - Aşçılık, yabancı dil, muhasebe ve bilgisayar dallarında erkeklerinde de yer aldığı, işaret dili, seramik, spor, müzik, okuma yazma, çinicilik, el sanatları, örgü, dokuma, punch, büro yönetimi ve sekreterlik, dünya mutfağı, muhasebe ve finansman, düz dikiş makinası branşlarında özellikle kadınların eğitim alarak meslek edinmesi ve ekonomik olarak güçlenmesini hedef alan, gittikçe yaygınlaşan NİYET Akademi Karaisalı Şubesi’nin açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasiler, meclis üyeleri, muhtarlar, kadınlar ve Karaisalılar katıldı.

SEYHAN’DA BAŞLADIK, BÜYÜKŞEHİR’DE DEVAM ETTİRİYORUZ

NİYET Akademilerin önemine değinen Başkan Zeydan Karalar, “Kadınlarımız meslek öğrensin, üretsin, para kazansın ve ailesine, çocuklarına destek olsun istiyoruz. Bu amaçlarla kurduğumuz NİYET Akademileri yaygınlaştırıyoruz. Karaisalı Şubesi’ne şimdiden çok yoğun talep var. 3 sınıf doldu, yeni sınıflar açılması için de yoğun başvuru var. Seyhan Belediyesi’nde başladığımız bir işti bu. Orada kadınlara meslek edindirme kurslarımız vardı. Bunu Büyükşehir’de de devam ettiriyoruz” dedi.

KEÇİ BOYNUZU FİDESİ VE HALK KART DAĞITIMI DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

NİYET Akademi Karasalı Şubesi’nin açılışıyla birlikte bölgedeki üreticilere harnup fidesi de dağıtıldı. 750-800 dönümde harnup (keçi boynuzu) ekileceğini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, daha önce Karaisalı’da yüzbinlerce domates fidesi dağıtıldığını hatırlattı. Başkan Zeydan Karalar, “Bu yıl 8 bin harnup fidesi dağıtılıyor. Katma değeri yüksek, değerli bir ürün. İlçelerimizde milyonlarca çilek, lavanta fidesi dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz. Sıradan bir belediyecilik anlayışımız yok. Rutin işlerimizin yanında sosyal belediyecilik anlayışıyla da hareket ediyoruz. Ayrıca Karaisalı’da halk kart dağıtımı da gerçekleştiriyoruz. Halk kart dağıtırken siyasi değil, insani davranıyoruz. Siyasi parti ayrımı yapmıyoruz” diye konuştu.

NİYET Akademi’ye dahil olarak meslek edinmek isteyen Karaisalılar, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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