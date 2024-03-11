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Genç Ticaret Elçileri Projesinde ödüller sahiplerini buldu

EKONOMİ 11.03.2024, 10:42
Genç Ticaret Elçileri Projesinde ödüller sahiplerini buldu

Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler için dış ticaret eğitimi ve staj programını içeren 'Genç Ticaret Elçileri' projesi kapsamında düzenlenen ‘Ürün Pazarlama Simülasyonu Yarışması’ MÜSİAD Bursa Şubesi'nde gerçekleştirilen final programıyla sona erdi. Genç MÜSİAD Bursa tarafından organize edilen yarışma kapsamında, ödüller sahiplerini buldu.BURSA (İGFA) - Bursa'da eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerini artırmak ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa üyelerinin firmalarında istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla başlatılan 'Genç Ticaret Elçileri' projesi kapsamında düzenlenen ‘Ürün Pazarlama Simülasyonu Yarışması’ final programı gerçekleştirildi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmaya 20'den fazla ülkeden 42 yarışmacı katıldı. Alanında uzman, girişimci ve profesyoneller tarafından verilen satış, pazarlama, işletme yönetimi, insan kaynakları, dış ticaret ve sunum teknikleri eğitimleri sonrasında gerçekleştirilen ön elemelere 13 öğrenci kalırken, ön elemeler sonrasında finale kalan dört öğrenci final etabında yaptıkları sunumlarla yarıştı. 2022 yılı Kuran-ı Kerim’i güzel okuma Bursa birincisi ve Marmara üçüncüsü Hafız Ufuk Genç’in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan final programına MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, Sektör Kurulları Başkanı Halil Atalay, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal, Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Süleyman Nesih Çil ve MÜSİAD Bursa Şubesi üyeleri katıldı.

ULUSLARARASI TİCARİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN GENÇ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Programda genç ticaret elçilerine hitap eden MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, Genç MÜSİAD Bursa Şubesi'nin gerçekleştirdiği projenin önemine vurgu yaparak, proje sayesinde Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin kendi ülkeleriyle Türkiye arasında ticaret köprüleri kurma fırsatı bulduklarını belirtti. 'Genç Ticaret Elçileri' projesinin, başarılı olan öğrencilerin dış ticaret yapan firmalarla arasında köprü görevi üstlendiğini dile getiren Şenocak, 'Genç Ticaret Elçileri' projesi kapsamında düzenlenen 'Ürün Pazarlama Simülasyonu Yarışması’nın dördüncüsünün başarıyla gerçekleştirilmesinden de mutlu olduğunu ifade etti. Başkan Şenocak, "Proje katılımcısı genç kardeşlerimizin Türkiye ile kendi ülkeleri arasındaki dostlukla birlikte ticareti de geliştirmeleri için daha donanımlı hale gelmesi çalışıyoruz. Genel Merkezimiz ve ülkemizin geleceği gençlerimizle birlikte, MÜSİAD Bursa Şubesi olarak Türkiye'nin yüzyıl vizyonuna uygun, sürdürülebilir bir ekonomi için, uluslararası ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla genç kardeşlerimizin yanında olmaya ve onları her alanda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

PROJENİN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları Başkanı Halil Atalay, Genç MÜSİAD'ın organize ettiği proje sayesinde Türkiye ile dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Atalay, eğitim desteği ve staj imkanlarıyla öğrencilere destek sağlamaya devam ettiklerini ifade ederek, 'Yabancı öğrenci kardeşlerimizin Türkiye ile kendi ülkeleri arasında ticaret köprüleri kurmalarına ve girişimcilik hikayelerini yazmalarına katkı sağlamayı sürdürüyoruz' dedi. Projenin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Atalay, MÜSİAD Bursa Şubesi'nin gençlerin her zaman yanında olduğunu vurgulayarak, projeye katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Süleyman Nesih Çil ise, Bursa’da 4. Kez organize ettikleri Genç Ticaret Elçileri Projesi'nin önemine değindi. Çil, “Proje kapsamında Bursa'da 20 farklı ülkeden 42 öğrenci kardeşimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik faaliyetler düzenlendi. Öğrenci kardeşlerimiz 10 konu başlığında alanında uzman isimlerden eğitimler aldılar. Alanında lider büyük firmalara teknik geziler düzenledik. Öğrenci kardeşlerimizle şehirlerarası programlara katılım sağladık. Süreç boyunca Genç MÜSİAD Bursa Şubesi olarak düzenlediğimiz tüm faaliyetlere davet edip ekibimizle kaynaşmalarını ve MÜSİAD’lı olmanın değerini anlatmaya çalıştık. Genç MÜSİAD Bursa Şubesi olarak verilen eğitimlerde kolay ve hızlı para kazanmanın yolunu değil, doğru ve dürüst bir şekilde helal para kazanmanın önünü açmaya devam ediyoruz.” dedi.

Eğitimci İsmail Güler, BARS Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kul, Genç MÜSİAD Sektör Kurulları Başkanı Abdullah Taşdemir ve MÜSİAD Genç Ticaret Elçileri Komisyon Üyesi Furkan Dursun’un jüri olarak yer aldığı yarışmada, Mali’li Aboubacrine Kontao birinci olurken, Peter Akuei ikinci oldu. Yarışmanın üçüncü ve dördüncü sırasını ise sırasıyla Snezhana Askarov ve Shokirjon Toshpulatov aldı.

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