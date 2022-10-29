Son Dakika

Genç MÜSİAD’tan 'Gençlere Aktarım, Geleceğe Yatırım' Paneli

EKONOMİ 29.10.2022, 16:35
Genç MÜSİAD’tan 'Gençlere Aktarım, Geleceğe Yatırım' Paneli

Kahramanmaraş’ta Genç MÜSİAD teşkilatı Gençlere Aktarım Geleceğe Yatırım paneli düzenledi.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Serhat Kısakürek, Mustakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Harun Kılıç, diğer illerden gelen Genç MÜSİAD şube başkanları, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ve genç iş insanları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Harun Kılıç: “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. Yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Biz gençler olarak Türkiye Yüzyılının baş aktörü olacağımıza inancımız tamdır. Bu özel günde geleceğimizin mimarları olacak sizleri önemli bir temayla ağırlamanın sevincini yaşarken, göreve geldiğimiz bu yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı etkinliklere bir yenisini daha eklemekten onur duyuyoruz. Bugünkü ve bu dönem içerisinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklere katkı sunan bütün paydaşlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan, siz değerli katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Türkiye’nin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ortamda sorumluluklarının farkında olduklarının altını çizen Başkan Kılıç konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Yürütmekte olduğumuz Genç MÜSİAD Kahramanmaraş şube başkanlığı görevinde yönetim kurulumuz ile birlikte Türkiye’nin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ortamda sorumluluklarımızın bilincinde ve Türkiye’nin en köklü iş insanları derneğine yakışır şekilde faaliyet yürütme gayesindeyiz. Vizyon ve misyonumuz gereği, Gençlerimizin girişimci ruhlarına dokunarak onların harekete geçmelerinin, Türkiye’mizin Kalkınmasına büyük katkı sağlayacağı bilincindeyiz. Türkiye yüzyılında ülke ekonomimizin dışa bağımlılığından kurtulması yolunda neferlerinden biri olarak firmalarımızın ulusal ve uluslararası ticarette yer alarak, kalıcı olmaları için onlara elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bu amaç ve temenniler ile gerçekleştireceğimiz Tecrübe paylaşım panelimizi, konunun uzmanlarının aktarımlarıyla girişimci kuşakların yetişmesi için atılan bir adım olarak görürken, 3T iş geliştirme programımızla ise katılımcılarımızın ticaretlerine katkıda bulunmak istiyoruz.”

Programın ana amaçlarından en önemlisinin güvenli ticaret olduğuna vurgu yapan Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Serhat Kısakürek ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Memleketim Kahramanmaraş’ta bu anlamlı ve önemli günde, Cumhuriyeti’mizin 99.yıldönünde sizler gibi biri birinden değerli iş insanlarımız ve sivil toplum kurulularımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu programlarımızın en önemli, ana amaçlarından bir tanesi güvenli ticarettir. Kahramanmaraş’ta çok ciddi bir ticaret ve yatırım potansiyeli var. Bu tarz programlar da bu potansiyele bir farkındalık oluşturuyor.”

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan ve Kahramanmaraş’ın başarılı iş insanı, Hikmet Gümüşer’in katılımcılara konferans vermesi ile devam eden program, katılımcıların fuaye alanında kurulan stantları gezmesi ile sona erdi.

Yorumlar (0)
18
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Galatasaray 11 21
4. Trabzonspor 11 21
5. Başakşehir 10 20
6. Konyaspor 12 20
7. Beşiktaş 11 19
8. Kayserispor 11 19
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 12 14
11. Alanyaspor 11 13
12. Karagümrük 11 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 10 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Samsunspor 11 17
6. Boluspor 9 16
7. Rizespor 10 15
8. Sakaryaspor 11 15
9. Bandırmaspor 10 14
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 10 12
13. Adanaspor 10 11
14. Altay 11 11
15. Göztepe 9 11
16. Erzurumspor 9 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. M.City 12 29
2. Arsenal 11 28
3. Newcastle 13 24
4. Tottenham 13 23
5. Chelsea 12 21
6. M. United 11 20
7. Brighton 12 18
8. Fulham 12 18
9. Liverpool 11 16
10. Crystal Palace 12 14
11. Bournemouth 13 16
12. Brentford 13 15
13. West Ham United 12 14
14. Everton 12 13
15. Aston Villa 13 12
16. Southampton 13 13
17. Leicester City 13 11
18. Wolves 13 10
19. Leeds United 11 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 12 13
13. Espanyol 12 11
14. Almeria 12 13
15. Celta Vigo 12 11
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4