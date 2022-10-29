Genç MÜSİAD’tan 'Gençlere Aktarım, Geleceğe Yatırım' Paneli

Kahramanmaraş’ta Genç MÜSİAD teşkilatı Gençlere Aktarım Geleceğe Yatırım paneli düzenledi.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Serhat Kısakürek, Mustakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Harun Kılıç, diğer illerden gelen Genç MÜSİAD şube başkanları, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ve genç iş insanları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Harun Kılıç: “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. Yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Biz gençler olarak Türkiye Yüzyılının baş aktörü olacağımıza inancımız tamdır. Bu özel günde geleceğimizin mimarları olacak sizleri önemli bir temayla ağırlamanın sevincini yaşarken, göreve geldiğimiz bu yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı etkinliklere bir yenisini daha eklemekten onur duyuyoruz. Bugünkü ve bu dönem içerisinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklere katkı sunan bütün paydaşlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan, siz değerli katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Türkiye’nin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ortamda sorumluluklarının farkında olduklarının altını çizen Başkan Kılıç konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Yürütmekte olduğumuz Genç MÜSİAD Kahramanmaraş şube başkanlığı görevinde yönetim kurulumuz ile birlikte Türkiye’nin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ortamda sorumluluklarımızın bilincinde ve Türkiye’nin en köklü iş insanları derneğine yakışır şekilde faaliyet yürütme gayesindeyiz. Vizyon ve misyonumuz gereği, Gençlerimizin girişimci ruhlarına dokunarak onların harekete geçmelerinin, Türkiye’mizin Kalkınmasına büyük katkı sağlayacağı bilincindeyiz. Türkiye yüzyılında ülke ekonomimizin dışa bağımlılığından kurtulması yolunda neferlerinden biri olarak firmalarımızın ulusal ve uluslararası ticarette yer alarak, kalıcı olmaları için onlara elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bu amaç ve temenniler ile gerçekleştireceğimiz Tecrübe paylaşım panelimizi, konunun uzmanlarının aktarımlarıyla girişimci kuşakların yetişmesi için atılan bir adım olarak görürken, 3T iş geliştirme programımızla ise katılımcılarımızın ticaretlerine katkıda bulunmak istiyoruz.”

Programın ana amaçlarından en önemlisinin güvenli ticaret olduğuna vurgu yapan Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Serhat Kısakürek ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Memleketim Kahramanmaraş’ta bu anlamlı ve önemli günde, Cumhuriyeti’mizin 99.yıldönünde sizler gibi biri birinden değerli iş insanlarımız ve sivil toplum kurulularımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu programlarımızın en önemli, ana amaçlarından bir tanesi güvenli ticarettir. Kahramanmaraş’ta çok ciddi bir ticaret ve yatırım potansiyeli var. Bu tarz programlar da bu potansiyele bir farkındalık oluşturuyor.”

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan ve Kahramanmaraş’ın başarılı iş insanı, Hikmet Gümüşer’in katılımcılara konferans vermesi ile devam eden program, katılımcıların fuaye alanında kurulan stantları gezmesi ile sona erdi.