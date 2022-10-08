Genç MÜSİAD İzmir'de Gemici dönemi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Genç MÜSİAD 15.Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Genç MÜSİAD İzmir’in 15. Genel Kurul Toplantısı, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, STK yöneticileri ile MÜSİAD üyeleri katıldı.

Parayla elde edilemeyecek en kıymetli değerlerin tecrübe ve itibar olduğunu söyleyen MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “Tecrübeye kulak vermeyen ve itibarı dikkate almayanların kaybı, hem imani boyutta hem de sosyal toplumda yerini kaybetmesi anlamına gelmektedir. Servet biriktirmekle uğraşmayın. Çünkü servet beraberinde istiflemeyi getirir. Allah Resulü ve sahabesi servet biriktirmedi, sermaye sahibi oldu. Zekat ve infak müessesesini ayakta tuttular. Sağ elin verdiğini sol elin duymadığı bir dünyada bereket kapısı da karşınıza çıkacaktır. Özellikle bunu genç Müslüman iş adamlarına ve iş adamı adayları kardeşlerime ifade etmek istiyorum. Ben rulmancıyım. Makine mühendisiyim. 1987'de iş yerimi açtım. 36 yıldır kendi bildiğim işi yaptım. Gençler sizden istirhamım şu, iş adamları adaylarısınız. Bir şeyin her şeyini bilin. Onu hakkıyla yerine getirin. Önce işinize profesyonelleşin, ihtisaslaşın. Bu ihtisaslaşmanızın sonucunda başardığınız bir dünyada profesyonel bir kadro oluşturduğunuzda 15 sene sonra, 'ben şu işe de gireyim' diyebilirsiniz. Yönetemediğiniz iş, sizin işiniz değildir. Başlarken batarsınız, bitersiniz. Bunun özellikle altını çizerek söylüyorum. Bundan birçok örnek alacağınızı da biliyorum." diye konuştu.

İzmir'de bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, “20 yıl önce tohumları atılan Genç MÜSİAD, kurulduğu günden bugüne kadar kuruluş amacına layıkıyla hizmet etti. Kurulduğu günden bu yana hem yurtiçi çalışmaları hem de yurt dışı çalışmalarıyla ülkenin hem ulusal hem global arenada itici gücü oldu. Herkesin siyaset ile yoğun uğraştığı bir dönemde iktisat diyerek iktisadi kalkınmayı amaçlayan Genç MÜSİAD, bugün yurt içinde 56 yurt dışında 32 şubesi ile ülkesini en iyi şekilde temsil ediyor. Sadece global alanda değil, sivil toplum kuruluşlarıyla da aktif sürdürebilir iş birliği yaparak gerek Endonezya'da gerek Özbekistan'da gerek Azerbaycan'da gerek Avrupa'da çeşitli noktalarda gerekse Körfez bölgesinde de aktif projelerini sürdürüyor. Genç MÜSİAD belki 1. nesillerin 2. nesilleri için bir akademi olarak kurulmuş olabilir. Ancak bugün global bir gençlik örgütü haline gelmiştir. Bugün bu noktaya gelebilmişsek üyelerimizin ve geçmiş başkanlarımızın sabrı ile olmuştur. Genel merkez olarak yurtiçi ve yurtdışında adım atmadık yer bırakmadık. İçinde bulunmadığımız bir platformda olmadı. Genç MÜSİAD İzmir'den de bu çalışmalara yoğun bir destek bekliyoruz. İnşallah Mehmet Akif Gemici Başkanımız ile beraber buna da şahitlik edeceğiz. Hava müsait, zemin hazır atmosferde güzel inşallah Genç MÜSİAD İzmir'e de goller atmak, şampiyonluklara ulaşmak yakışır” şeklinde konuştu.

Görevi Genç MÜSİAD Eski Başkan Muhammet Bilal Kara’dan devralan Mehmet Akif Gemici, “Göreve geldiğimiz gün 28 aktif üyesi olan Genç MÜSİAD ailemize nitelikli, ne istediğini bilen 30'a yakın yeni üye kardeşimizi dahil etmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile sayımız 58'e ulaştı. Üyelerimiz arasından önümüzdeki günlerde yapacağımız faaliyetlerde bizlerle yol yürüyecek yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızı belirledik. Yeni dönemde genel merkezimizin stratejik hamlelerine uygun olarak vakit kaybetmeden genç girişimcilerimizi geleceğimizin teminatı olan üniversiteli kardeşlerimizi derhal iş dünyasına entegre etmek için çalışmalarımıza başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’nin de birer konuşma yaptığı gecede, yeni yönetim kurulu üyeleri tanıtımı yapıldı.