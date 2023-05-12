Genç çiftçilere badem desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi üretim çeşitliliği artırarak çiftçilere ek gelir kaynakları sağlamak amacıyla başlattığı başarılı uygulamalarına ceviz ve badem fidanı desteği ile sürdürüyor. Proje ile Sivrihisar ilçesinde faaliyet gösteren genç çiftçilere 5 bin 500 adet fidan düzenlenen törenle teslim edildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Her geçen gün artan maliyetler nedeniyle üretemez hale gelen çiftçiye ve hayvan üreticilerine destek olmaya devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üretimde çeşitlilik ve ek gelir kaynakları yaratacak projelerle katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından genç çiftçilere yönelik ücretsiz “Ceviz ve Badem Fidanı Desteği Projesi” Sivrihisar ilçesinden başladı. Destek talebinde bulunan 17’si kadın 71 genç çiftçiye düzenlenen törenle 5 bin 500 fidan verildi.

Sivrihisar’daki törene Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Önder, Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Benek, belediye görevlileri, vatandaşlar ve çiftçiler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başkan Vekili Mustafa Önder, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, 2016-2017 yıllarından bu tarafa, kırsalda tarım ve hayvancılıkla geçinen çiftçilerimize hibe desteklerimiz sürüyor. Bugün de burada, bölgede yetiştirilen ceviz ve badem üretimi desteklemek için fidan desteği sağlamak için toplandık. Tarımsal destek projelerimiz kapsamında domates fidesi, marul fidesi, ipekböcekçiliğini yeniden canlandırmak için dut fidesi destekleri sağladık. Canlı küçük ve büyük baş hayvan desteği sağladık. Boş duran belediye arazilerine çeşitli ürünler ekip, bunları çiftçilerimize hibe ettik. Köylümüzün ve çiftçilerimizin ürünlerini birinci elden satabilmeleri, tüketicinin de bu ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alabilmeleri için kooperatifçiliği destekledik. Bunlar gibi daha pek çok desteğimiz oldu, olmaya da devam ediyor. Bugün, tarımın gelişmesi ve yeniden canlanması için çok önemli olan genç çiftçilerimize ceviz ve badem fidanı desteği yapıyoruz. Bizden talepte bulunan 71 çiftçimizin taleplerini kabul ettik. Bu başvuruların 17'si kadın çiftçidir. 71 çiftçimize 5 bin 500 adet fidan dağıtımı yapacağız. sizden bir ricam var, lütfen bizim yaptığımız bu desteklerle yetinmeyin. Üretimi arttırın, daha kaliteli hale getirin, daha çok üretin, daha çok kazanın.” diye konuştu.

Verilen destekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden genç çiftçiler de, “Sürekli artan maliyetler nedeniyle üretmekte çok zorlanıyoruz. Ek gelir kaynakları bu anlamda hepimize çok büyük bir destek olacak. Başkanımız Büyükerşen’in özellikle genç çiftçilere yönelik bu desteği sağlamış olması bizleri çok mutlu etti. Fidanlarımızı toprakla buluşturup üretimi sürdüreceğiz.” dediler.

Konuşmaların ardından ceviz ve badem fidanları genç çiftçilere verildi. Tören çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.