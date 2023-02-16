Gelir İdaresi'nden bağış ve yardımlarla ilgili 'indirim' detayı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), depremlerden etkilenen afetzedeler için AFAD Başkanlığı ve Türk Kızılay'ın ilan ettiği hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusuna ilişkin açıklama yaptı. GİB, "Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir" dedi.ANKARA (İGFA) - Sosyal medyada yapılan bağış ve yardımların 'vergiden düşüldüğü' yönündeki paylaşımların sürmesi üzerine açıklama ihtiyacı duyulduğunu belirten Gelir İdaresi Başkanlığı, kamuoyunun ve vergi mükelleflerinin doğru bilgilendirilmesi adına konunun yeniden açıklanmasının gerekli görüldüğünü bildirdi.

Başkanlık, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkânı verdiğinin altı çizilirken, "Kazançtan indirim ile vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır. Bağış ve yardımlar gerekli şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirilir. Bu indirim sonucu kalan tutar vergiye tabi olur" denildi.

Yapılan açıklama örnekle de anlatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse;100 bin TL kazancı olan bir kurum 20 bin TL AFAD’a bağış yaptığında kazancından 20 bin TL’yi indirecektir. Kalan 80 bin TL üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan 16 bin TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle, vazgeçilen vergi tutarı 4 bin TL’dir" ifadelerine yer verildi.

Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir.

— Gelir İdaresi Başkanlığı (@gibsosyalmedya) February 16, 2023

Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergi matrahının tespitinde, bağış ve yardımların indirilmesine yönelik olarak hazırlanan “Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi” mükelleflerin kullanımına sundu.

Söz konusu rehbere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.