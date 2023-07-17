Gelinlik fiyatları dudak uçuklatıyor!

Neredeyse her genç kızın hayali olan gelinlikler, bu sezon da dudak uçuklatmaya devam ediyor. En özel günleri için gelinlik satın almak isteyen çiftler, fiyatların pahalı olmasından şikayet ederken gelinlikçiler ise artan maliyetlerin kendilerine de vurduğunu, bunun da gelinlik fiyatlarına ister istemez yansıdığını söylüyor.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Muhammed Taha ÇELİKBAŞ / Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Genç kızların hayallerini süsleyen birbirinden gösterişli gelinlikler, bu yaz da evlenecek olan gelinleri beklerken artan maliyetlerin gelinlik fiyatlarına da yansıması, düğün yapacak olan çiftlerin hayallerini suya düşürdü.

Günün şartlarında ise en uygun gelinliğin maliyetinin 10 bin TL gibi bir fiyatı olduğunu söyleyen Gülizar Ata, bu maliyetin gelinlik üzerindeki işçiliğe bağlı değişebileceğini ifade etti.

Ata, “Uygun bir gelinliğin maliyetine baktığımızda 10 bin TL’den başlıyor diyebiliriz. Modeline, dantel kullanımına ve işlemelerine göre gelinliğin maliyeti yükseliyor. Her şeye olduğu gibi kumaşlara da çok zam geldiği için bu sene gelinliklere de haliyle yansıdı” dedi.

GELİNLİK FİYATLARI İKİNCİ ELE YÖNLENDİRDİ

Fiyatları duyan gelinlerin hayalini kurdukları gelinlik modellerinden vazgeçebildiğini söyleyen Gülizar Ata, “Ya daha sade bir gelinlik modeli tercih ediyorlar ya da ikinci el bir gelinlik tercih ediyorlar. Yine de biz buraya gelen gelinlerimizin hayallerini bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onların istedikleri şeyi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.” dedi.