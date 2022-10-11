Gelen zammı halay çekerek kutladılar

Edirne Belediyesi Personel A.Ş., Disk Genel İş Sendikası ile Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere toplu iş sözleşmesini imzaladı. Edirne Belediyesi Personel A.Ş. bağlı çalışanlar, zamlı maaşlarını davulla zurnayla halay çekerek, kutladı.EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediyesi Personel A.Ş. İle Disk Genel İş Sendikası ile Temmuz 2022 tarihinden geçerli olacak toplu iş sözleşmesi Belediye önünde düzenlenen törenle imzalandı. Edirne Belediyesi’nde çalışan işçiler, zamlı maaşlarını davulla zurnayla kutladı.

Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada ülke olarak zor bir süreç yaşandığına dikkat çekerek, “Önümüzde bir seçim var. Tercihimizi haktan yana, demokrasiden yana, emekten yana ve ülkenin geleceğinden yana koyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu ülkenin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine en yaygın olan sendika Genel İş Sendikası. Biz hazırız. Bu karanlığa hayır demeye, aydınlık geleceğe evet demeye hep birlikte hazırız” sözlerine yer verdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da emeğin en yüce değer olduğuna dikkat çekti. Emeğin, mücadele ve alın teri istediğini belirten Gürkan, “Emek mücadelesi için örgütlü mücadele gerekiyor. Bunun için bazen tazyikli su bazen de gaz yemek gerekiyor. Ama çok sevdiğim bir söz var, direnenler her zaman kazanamaz ama kazananlar hep direnenlerdir. Kazanmak için hep direnmek gerekiyor” diye konuştu.

Toplu Sözleşmenin Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirten Gürkan, ülke olarak yaşanan ekonomik zorluklara da dikkat çekti. Gürkan, “Ekonomik anlamda Cumhuriyet tarihinin sıkıntılı zamanlarından geçiyoruz. TUİK’in resmi rakamlarına göre enflasyon yüzde 83, ENAG rakamlarına göre yüzde 186, piyasaya baktığınız yüzde 300 bin ile 300’e kadar değişen rakamlar var. Belediyenin yapmak zorunda olduğu mal hizmet, yapım fiyatları 5,5 kat ile 15 kat arasında arttı. Asfalt maliyetlerimiz kendimiz üretmemize rağmen 2021 yılına göre tam 11 kat arttı” ifadelerine yer verdi.

Gürkan, “Toplu sözleşmenin sonunda, annenizin ak sütü gibi helal maaşlarınızı, ikramiyelerinizi, fazla mesailerinizi alırken lütfen bunları da düşünün. Hangi şartlarda mücadele ettiğimizi, hangi şartlarda emeğinizin karşılığını vermeye çalıştığımızı da düşünün. Bu belediye Edirne’nin, Edirnelilerin dolayısıyla hepimizin belediyesi. Müdür arkadaşlarıma hep verdiğim bir talimat var, kimsenin hakkını yemeyin, belediyenin de hakkını yedirmeyin. Sizlere de söylüyorum. Kullandığınız iş makineleri, araç, gereçler. Lütfen hepsinin hesabını yapalım. Hepsi bize emanet. Edirnelilerin, Edirne halkının emaneti. Hem yaptığımız işin hakkını vermeliyiz hem de kıymeti bilip kendi paramız, kendi malımız gibi korumalıyız. ” dedi.

Emekçilere seslenen Gürkan, “Maalesef 3 ay sonrasını göremiyoruz. Şunu çok iyi biliyorum. Benim de aldığımı maaş aynı şekilde, sizin de aldığınız maaş aynı şekilde. Bugünlük bir kazanım ama bu maaşlar ne kadar geçerliliğini koruyacak, satın alma gücünü koruyacak bunu kimse bilmiyor. Keşke aldığımız ücretler rakamsal olarak bu kadar büyümese, satın alma gücü çok kıymetli olsa” diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, imza töreni sonrasında çalışanlarla halay çekerek, toplu sözleşmeyi kutladı.

Yenilenen sendika sözleşmesi ile eski sözleşme şartları üzerine işçilerin maaşında yüzde 80 ile yüzde 140 oranında artış yapıldı. Böylece 2022 sonuna kadar Edirne Belediyesi Personel A.Ş’ye bağlı işçilerin sosyal haklarla birlikte en düşük maaşı 8 bin 600.-TL, en yüksek maaşı da 11 bin TL oldu.