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Geleceğin sorunları enerji krizi, gıda ve lojistik

EKONOMİ 16.01.2023, 08:03
Geleceğin sorunları enerji krizi, gıda ve lojistik

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, global anlamda geleceğin sorunları hakkında değerlendirmelerde de bulunan Başkan Güler, bunları 3 başlık altında enerji krizi, gıda ve lojistik olduğunu söyledi.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye meclis toplantılarına misafir olmaya devam ediyor. İstişare kültürüne büyük önem verdiğini her fırsatta dile getiren Başkan Güler, son olarak Fatsa Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. Oturumuna misafir oldu. Fatsa Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya katılan Başkan Güler, burada meclis üyelerine Fatsa’da yapılan yatırımlar başta olmak üzere birçok konu ve gelecek vizyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN GÜLER: “USTA KAPTAN FIRTINALI HAVADA BELLİ OLUR”

Göreve geldikleri günden bu yana geçen 4 yıllık süre zarfından pandemi başta olmak üzere olağanüstü olayların yaşandığını ancak tüm bu olanlara rağmen başarılı bir çalışma gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Güler, “Usta kaptan fırtınalı denizde belli olur” dedi.

Klasik belediyeciliğin dışına çıkarak bölgenin refahını düşündüklerini ve Fatsa’nın gelecekte çok önemli bir konuma sahip olacağına da dikkat çeken Başkan Güler, “Görevdeki 4 yılın 2 yılı büyük ölçüde pandemi ile geçti. Dünyadaki savaşlar, bölgedeki gerilimler ilginç bir dönemdeyiz. Ama usta kaptan fırtınalı denizde belli olur. Dolayısıyla bizlerde kıymetli meclis birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Bizim karşımızda Ukrayna ile Rusya savaşıyor. Bu savaş inşallah bitecek. Savaş bitince oranın kalkınması için Fatsa’nın alacağı pozisyon çok önemli. Buranın bir lojistik üssü olması önemli. Ünye limanı ile birlikte Fatsa Limanı’nın da ele alınması gündemimizde. Biz bunları klasik belediyeciliğin dışında düşünüyoruz. Biz belediyeciliğe yeni bir tanım getiriyoruz. Bu tanım, bölgenin refahı ve hakkını korumak için” diye konuştu.

“ORDU’YU GELECEKTE ÇOK ŞANSLI GÖRÜYORUM”

Global anlamda geleceğin sorunları hakkında değerlendirmelerde de bulunan Başkan Güler, bunları 3 başlık altında enerji krizi, gıda ve lojistik olarak sıraladı.

Bu 3 temel noktada Ordu’nun şanslı olduğuna dikkat çeken ve gelecekte Ordu’nun en yaşanabilir merkezlerden biri olarak gördüğünü aktaran Başkan Güler, “Geleceğin 3 sorunu var. Enerji krizi, gıda ve lojistik. Burada Ordu’yu ben çok şanslı görüyorum. Topçam Barajıyla, yapılan HES’lerle ve çöpten üretilen elektrikle. Şimdi ise dalga enerjisine başlıyoruz. Ordu’muzun hırçın dalgasını enerji üretmek için kullanacağız. Rüzgar enerjisini de buna dahil edeceğiz. Enerji alanında iyi durumdayız, içme suyu açısından iyiyiz. İleride en yaşanan bölge buralar olacak. Bizim burada asıl yapmak istediğimiz yeşil ekonomi. Biz göreve geldiğimizden bu yana tarım ve gıda güvenliği ağırlıklı kendi kentine yeten bir şehir oluşturmak istedik ve bunu arttırarak devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“HER ZAMAN ORDU ÜST KİMLİĞİ İLE HAREKET EDECEĞİZ”

Meclisteki konuşmasında çatışma kültürü ile bir sonuç elde edilemeyeceğine dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu üst kimliği ile hareket etme vurgusu yaptı.

Ortak düşünerek topyakün kalkınmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Güler, şunları kaydetti:

“Biz her zaman Ordu üst kimliği ile hareket edeceğiz. Çatışma kültürü bizi ileriye götürmez. Biz hep ortak düşüneceğiz. Hatta komşu illerimizle de ortak düşünmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra uyum içinde çeşitlilik, bunu bir belediyecilik anlayışı haline getirmek istiyorum. Hepimiz farklı düşünebiliriz, farklı siyasi görüşler olabilir ama biz bir yerel yönetim olarak topyakün kalkınmamız lazım. Bu bir bayrak yarışı. O yüzden ben partiler üstü hareketi tercih ediyorum. Burada bu uyum içinde çeşitliliği yapabiliriz ve burada Türk siyasetine katmak istediğim ‘duygudaşlık’ terimi ile aynı duyguda buluşalım. Biz sevgiyi büyütelim bunu istiyoruz”

“YERİNDE YÖNETİMİN EN İYİ ÖRNEKLERİNİ GÖSTERİYORUZ”

Konuşmasında ayrıca Fatsa’ya yapılan sayısız yatırım hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Güler, Fatsa’nın en önemli sorunu olarak görünen suya kalıcı çözümler ürettiklerini belirtti.

Yerinde yönetimin en büyük örneğini OSKİ’yi tam merkeze taşıyarak gösterdiklerini anlatan Başkan Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

“Fatsa’nın en öneli sorunu içme suyuydu. Bu sıkıntıların bir kısmı suyun kendi sorunu iken bir kısmının da elektrik kesintileri olduğunu gördük. TEDAŞ belediye alanı olmasa da araya girerek bu sorunlar çözdük. 15 adet yeni jeneratör aldık. Bunlardan en önemlisi de, çok örneği yok. OSKİ’yi bir yerden alıp bir yere taşıdık. Bir vilayette en büyük kuruluşunu alıpta bir yerden bir yere taşımak önemlidir. Biz bunu yaparken OSKİ’nin tam merkezde olmasını istedik. Yerinden yönetimi uygulamış olduk.”

FATSA BELEDİYE BAŞKANI KİBAR’DAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Toplantıda bir konuşma yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, “Sayın Bakanımız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde Fatsa’mızda 4 yıllık süre zarfı içerisinde birçok belediye yatırımını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Fatsa’mız birçok kronikleşmiş sorununu bu 4 yıllık süre içerisinde atlatmış oldu. Bundan sonrada Büyükşehrimizin öncülüğünde Fatsa’mız için çalışmaya devam edeceğiz. Bize verdiği tüm katkılar dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

BAŞKAN GÜLER, MECLİS ÜYELERİNİN SORULARINI YANITLADI

Meclis toplantısında ayrıca Fatsa Belediye Meclis Üyeleri Başkan Güler’e toplantıya katılımı ve verdiği bilgiler dolayısıyla teşekkür ederken merak ettikleri konular hakkında da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e sorular yöneltti. Başkan Güler’de kendisine yöneltilen tüm sorulara içtenlikle yanıt verdi.

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