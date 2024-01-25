Geleceğin kadın mühendisleri bugünün liderleriyle buluşuyor

Bu yıl 3.’sü düzenlenecek Woman In Engineering Career Summit geleceğin kadın mühendislerine rehberlik etmeye hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Gençlerin kariyer platformu Youthall, bu yıl 1-2 Şubat tarihlerinde düzenleyeceği Woman in Engineering Career Summit’te geleceğin kadın mühendislerini, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde görev alan kadın mühendis yöneticilerle buluşturacak.

Üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitimine devam eden üniversite ve yüksek lisans öğrencileri ile yeni mezun adayların katılacağı zirvenin odak noktası “Mühendislikte Kadın Liderliği” olacak.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 2023 verilerine göre, Türkiye’de kadın mühendis sayısının 163 bini aştığını kaydeden Youthall Kurucu Ortağı Elis Yılmaz Aykan, “Bu rakam 2017 yılında 80 bin, 2018’de 90 bin seviyelerindeydi. Ülkemizde kadınların iş gücüne katılımı oldukça düşük seviyede olmasına rağmen, mühendislikte kadınların aldığı pay artıyor. Zirvemiz aracılığıyla geleceğin kadın mühendislerine yeni ilhamlar yaratarak, bugünün kadın liderlerinin mühendislik alanına katkılarının genç yeteneklere aktarılmasına öncülük edeceğiz” dedi.

GEMİ MÜHENDİSLİĞİ KADINLARIN EN AZ OLDUĞU ALAN...

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımına yönelik gerçekleştirilen çabalar giderek arttığına dikkati çeken Aykan, kadın mühendislerin 38 bin 12’si mimarlık, 19 bin 893’ü inşaat sektöründe hizmet verdiğine vurgu yaparak, gemi mühendisliğinde ise kadın mühendislerin en az olduğu alan olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Ücretsiz düzenlenen zirve ile geleceğin kadın mühendis adayları arasında güçlü bir ağ oluşturmayı ve onların kariyer yaşamına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Youthall Kurucu Ortağı Elis Yılmaz Aykan, kadın mühendislerin farklı bakış açıları ve yetenekleriyle mühendislik alanında çeşitlilik oluşturduğunu belirterek, zirvede Akçansa, Alarko Carrier, AstraZeneca, BSH, Coşkunöz Holding, Enerjisa, Enerjisa Üretim, Henkel, Mercedes Benz-Türk, İnci Holding, Otokar, Siemens, Şişecam ve Unilever gibi alanında öncü şirketlerden ilham veren kadın mühendis yöneticilerinin Youthall’un çatısı altında genç mühendis adaylarına yeni bakış açıları kazandıracağını sözlerine ekledi.

Üniversitelerin mühendislik bölümünde eğitimine devam eden öğrenciler, yeni mezunlar ve ilham veren kadın yöneticiler ile bir arada olmak isteyen herkesin katılımına açık olan zirveye başvurular 31 Ocak’a kadar Youthall’un internet sitesinden yapılabiliyor.



