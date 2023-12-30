Geleceğin fikir liderleri Girişimci Kâşif ile yetişecek

Kuveyt Türk, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik geliştirdiği ülkemizin ilk online girişimcilik ve finansal okuryazarlık eğitim platformu Girişimci Kâşif’i, yeni yılla birlikte dijitalin yanı sıra fiziki ortama da taşıyor. İlk etapta 34 okulda eğitim vermeyi hedefleyen Kuveyt Türk, Girişimci Kâşif ile geleceğin başarılı girişimcilerini yetiştirmeyi hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Girişimciliğe yönelik sosyal sorumluluk faaliyetlerini çeşitlendiren Kuveyt Türk, çocukları girişimcilik ve finansal okuryazarlık konularını eğlenerek öğrenmesine imkân tanıyan Girişimci Kâşif Platformu’nu yeni yılla birlikte dijitalin yanı sıra fiziki mekanlara da taşıyacak. Proje kapsamında, ilk etapta 34 okulda eğitim verilecek.

Toplumdaki girişimcilik potansiyelinin çocukluk çağında desteklenerek daha verimli şekilde ortaya çıkabileceğine inanan Kuveyt Türk, bu amaçla Lonca Girişimcilik Merkezi’nden mezun olan Fikir Değirmeni ile birlikte Türkiye’nin ilk online girişimcilik eğitim platformu olan Girişimci Kâşif’i 2022 yılında hayata geçirdi. İki yıl süren online eğitimlerin ardından Kuveyt Türk, yeni yılla birlikte Girişimci Kâşif’i, online ortamın yanı sıra girişimcilik atölyeleriyle ve finansal okuryazarlık eğitimleriyle okullara da taşıyor. Çocukların yeteneklerini eğlenerek keşfedip üretmelerine ve geliştirmelerine katkı sağlayan platform, geleceğin başarılı girişimcilerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Teknolojiyi sadece tüketen değil üreten ve yöneten bir neslin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla projeler geliştiriyoruz. ‘Hayallerimizdeki geleceği değerlerimizle kodluyoruz’ diyerek 2018 yılında başlattığımız ‘1010 Kâşif Kodlama ve Robotik Eğitimi’nin kapsamını genişleterek 2023 yılında ‘Geleceğe Yazılım’ projesine dönüştürdük. Geleceğe Yazılım projemizle hem okullarımıza bilgisayar laboratuvarları kuruyor, hem robotik ve kodlama eğitimleri veriyor, hem de finansal okuryazarlık alanında bilgi ve deneyimimizi öğrencilerimizle paylaşıyoruz. İhtiyacı olan çocukların eğitimine destek olmak için geliştirdiğimiz projelerden bir diğeri de Girişimci Kâşif Platformu. 2022 yılında kurduğumuz Türkiye’nin ilk online girişimcilik eğitim platformu Girişimci Kâşif’i yeni etkinlik ve eğitimlerle geliştirerek bu yılla birlikte dijitalin yanı sıra fiziki ortamda da çocuklarla buluşturma kararı aldık. İlk etapta okullarda eğitim gören çocuklarımıza girişimcilik ve finansal okuryazarlık konularında bilgi ve deneyimlerimizi oyunlaştırarak aktaracağız. Gelecek dönemde de gençlerimizin gelişimine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Çocukların fikirlerinin ve hayallerinin hayat bulduğu Girişimci Kâşif Platformu’nda fikir geliştirme, iş geliştirme, yazılım, maker eğitimi gibi birçok alanda 7-14 yaş aralığındaki çocuklara eğitim veriliyor. Kukla ve hikayeleştirilmiş eğitimlerle çocukların kendi hayallerini hayata geçirdiği platform, eğlenceli yarışmalar ve girişimcilik odaklı canlı yayınlarla yeni deneyimler elde etmesine olanak sağlıyor. Girişimcilik, bilim, teknoloji, sanat, oyun, sosyal sorumluluk ve yemek gibi birbirinden farklı kategorilerde heyecanlı görevler çocukları bekliyor.