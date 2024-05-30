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Geleceği “sürdürülebilirlik” kavramının uygulanması şekillendiecek

CDP Türkiye, İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı, %30 Kulübü Türkiye ve Bağımsız Kadın Direktörler Projesi’ne ev sahipliği yapan Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun düzenlediği “Şirketlerin Sürdürülebilirlik Uygulamaları ve Yarının Liderleri” konu başlıklı panelde, dünyanın geleceği için “sürdürülebilirlik” kavramının önemine dikkat çekildi

EKONOMİ 30.05.2024, 16:11
Geleceği “sürdürülebilirlik” kavramının uygulanması şekillendiecek

CDP Türkiye, İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı, %30 Kulübü Türkiye ve Bağımsız Kadın Direktörler Projesi’ne ev sahipliği yapan Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun düzenlediği “Şirketlerin Sürdürülebilirlik Uygulamaları ve Yarının Liderleri” konu başlıklı panelde, dünyanın geleceği için “sürdürülebilirlik” kavramının önemine dikkat çekildi.

İSTANBUL (İGFA) -Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ev sahipliğinde “Şirketlerin Sürdürülebilirlik Uygulamaları ve Yarının Liderleri” panelinde, “sürdürülebilirlik” konusu tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü SUNUM Fuaye alanında gerçekleştirilen ve açılış konuşmasını Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Ayşegül Toker ve Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi HE. Miles Armitage’nin yaptığı etkinlikte, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Atacan Bertay’ın moderatörlüğünde “Şirketlerin Sürdürülebilirlik Uygulamaları ve Yarının Liderleri” temalı panel gerçekleştirildi. Panele Migros Sürdürülebilirlik Yönetimi Grup Müdürü Cansu Ergün, Sabancı Holding Sürdürülebilirlik Direktörü Derya Özet Yalgı, Ford Otosan Sürdürülebilirlik Lideri Dicle Kocaoğlu ve Garanti BBVA Sürdürülebilirlik Lideri Seray İmer konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi HE. Miles Armitage şunları söyledi: "Avustralya Büyükelçiliği olarak, daha eşitlikçi ve sürdürülebilir topluluklar için cinsiyet eşitliği ve sorumlu çevre uygulamalarının yaygınlaştırılması yoluyla iş dünyasının gelecekteki liderlerini güçlendirmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlayan bu projeyi desteklemekten gurur duymaktayız."

Panel öncesi CDP Türkiye Ülke Programları Yöneticisi Mirhan Köroğlu Göğüş CDP Türkiye’nin faaliyetleri, evrimi ve raporları ile ilgili kısa bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Forum Projeler Yöneticisi ve Yüzde 30 Kulübü Türkiye Koordinatörü Cemile Avşar, Bağımsız Direktörler Projesi, %30 Kulübü ve 2023 Türkiye’de Kadın Direktörler Raporu sonuçlarına değindi. Panel öncesi son olarak söz alan Projeler Yöneticisi ve BADV Koordinatörü Esen Özdemir, “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi” çerçevesinde bilgiler verdi.

Panel, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Atacan Bertay’ın konuşmasıyla başladı. Bertay konuşmasında “Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu olarak, sürdürülebilirlik çalışmalarımızda doğa ve iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği ve ev içi şiddetle mücadele gibi kritik alanlara odaklanıyoruz. Çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği bir bütün olarak ele alıyor; özel sektör, kamu, uluslararası kuruluşlar ve STK'larla güçlü iş birlikleri kuruyoruz. Etkinliğimizde, Forum projelerini tanıtıp, alanda öncü özel sektör temsilcilerinin kişisel ve kurumsal hikayelerini dinleyeceğiz. Burada en önemli amaçlarımızdan biri, öğrenci, akademisyen ve iş dünyasının sürdürülebilirlik liderlerini olası yeni projeleri tartışmak için bir araya getirmek olacak. Sürdürülebilirlikte ilerlemenin ancak güçlü insan kaynağı ve veri odaklı yönetimle sağlanabileceğine inanıyoruz. Bu prensip ve Forum'un yirmi yılı aşkın birikimiyle, Türkiye'deki sürdürülebilirlik çalışmalarına yön vermeyi ve bu alanda öncülüğümüzü sürdürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan “Şirketlerin Sürdürülebilirlik Uygulamaları ve Yarının Liderleri” başlıklı panelde söz alan panelistler, ilk olarak şirketlerinin sürdürülebilirlik politikaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Ayrıca şirketlerinin sürdürülebilirlik uygulamalarına dair gerçek hayattan örnekler verdiler. Sürdürülebilirlik alanında gerçek etkinin nasıl sağlandığına dair bulgular paylaşan panelistler, kariyerin başında olan ve toplumsal fayda sağlamak isteyen öğrencilere de önerilerde bulundular.

Etkinlik, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM Proje Geliştirme Sorumlusu Dilek Beteş’in LignoNANO Platformu “Sürdürülebilir Döngüsel Ekonomi için Katma Değerli İleri Nanoteknolojik Malzemeler ve Sistemler” başlıklı sunumuyla sona erdi.

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