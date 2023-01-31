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GEKA'nın 2022 yılı mali desteğinde son günler

EKONOMİ 31.01.2023, 14:29
GEKA'nın 2022 yılı mali desteğinde son günler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini Aydın, Denizli ve Muğla’da yürüten GEKA’nın, 28 Kasım 2022 tarihinde ilan ettiği “İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği” ve “Yenilikçi Genç Girişimcilik Destek Programı” başlıklı mali destek programlarının başvuruları devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Güney Ege Bölgesi’nde makine, gıda, tekstil ve giyim imalatı sektörlerinde dijital teknolojilerin yaygınlaştırılarak verimliliğin artırılması amacıyla KOBİ’lere yönelik ilan edilen “İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği” programının bütçesi toplam 20 milyon TL.

Program kapsamında ürün geliştirme süreçlerinin dijitalleştirilmesi, üretim, tedarik, kalite ve lojistik süreçlerinin dijital teknolojiler ile optimizasyonu, satış ve satış sonrası süreçlerin dijitalleştirilmesi öncelikli konular olarak belirlendi. Program ile KOBİ’lere asgari 200 bin TL azami 1 milyon TL’ye kadar ilgili aracı kuruluşlar eliyle faizsiz kredi verilmesini sağlanacak.Program başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Başvuru sahibi, ilk olarak, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. şubesinden alacağı kredi uygunluk belgesi alacak. Ardından, başvuru formu ve eklerini programın son başvuru tarihi olan 10 Şubat 2023 tarihine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden doldurarak süreci tamamlayacaklar. 

Gençler tarafından teknoloji ve yaratıcılık temelli yeni girişimlerin kurulması ve genç istihdamının artırılmasına yönelik yenilikçi girişimlerin desteklenmesi amacıyla yürütülecek “Yenilikçi Genç Girişimcilik DestekProgramı”nın bütçesi 2 milyon TL’den 3 milyon TL’yeartırılmıştır.Güney Egeli 18-29 yaş arası gençlerden yeni ürün, yeni üretim teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi veya süreçlere entegre edilmesi, yeni hizmet deneyimleri ve çözümleri oluşturulması ile yenilikçi pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesini sağlayacak projeler bekleniyor.

Azami 200 bin TL destek verilecek bu programın ön başvuru aşamasında proje adaylarının; Ajans web sitesinde yer alan Genç Girişimci İş Fikri Havuzu üzerinden, İş Fikri Ön Başvuru Formu’nu 10 Şubat 2023 Cuma günü saat 18:00’e kadar yüklemesi gerekiyor.

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP) BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

GEKA, bölgede yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları gidermek amacıyla uygun başvuru sahiplerinden 6 Şubat 2023 tarihine kadarproje önerilerini bekliyor. GEKA’nın proje fikirlerini almasından sonra projelerin, programın önceliklerine ve amaçlarına uygunluğu değerlendiriliyor. Kriterlere uygun başarılı proje fikirleri, GEKA koordinasyonunda başvuru yapan kuruluşla birlikte geliştirilerek kuruluşun projeyi tamamlaması sağlanıyor. Son olarak, yapılan değerlendirmenin ardından Ajans tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunuluyor. 

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