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GEKA 2022 yılı mali desteklerini açıkladı

EKONOMİ 07.12.2022, 10:37
GEKA 2022 yılı mali desteklerini açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini Aydın Denizli ve Muğla’da yürüten GEKA, 2022 Yılı Mali Destek Programlarını imalat sanayiinde dijitalleşme ve yenilikçi genç girişimciliği alanlarında ilan etti.İZMİR (İGFA)  -GEKA, “İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği” ve “Yenilikçi Genç Girişimcilik Destek” programlarından oluşan 2022 yılı mali destek programlarını ajansın www.geka.gov.tr web sitesinden kamuoyuna duyurdu.

İMALAT SANAYİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERİN DİJİTALLEŞMEYE YÖNELİK PROJELERİ DESTEKLENECEK

Güney Ege Bölgesi’nde makine, gıda, tekstil ve giyim imalatı sektörlerinde dijital teknolojilerin yaygınlaştırılarak verimliliğin artırılması amacıyla KOBİ’lere yönelik ilan edilen “İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği” programının bütçesi toplam20 milyon TL. Program kapsamında ürün geliştirme süreçlerinin dijitalleştirilmesi, üretim, tedarik, kalite ve lojistik süreçlerinin dijital teknolojiler ile optimizasyonu, satış ve satış sonrası süreçlerin dijitalleştirilmesi öncelikli konular olarak belirlendi.

KOBİ’lere asgari 200 bin TL azami 1 milyon TL’ye kadar ilgili aracı kuruluşlar eliyle faizsiz kredi verilmesinisağlayacak “İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği”  programına başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Başvuru sahibi, programın ilan tarihinden sonra Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. şubesinden alacağı kredi uygunluk belgesi alacak. Ardından adaylar, başvuru formu ve eklerini programın son başvuru tarihi olan 10 Şubat 2023 tarihine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYShttps://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden doldurarak süreci tamamlayacaklar.Başvurunun matbu belgelerinin ise 17 Şubat 2022 Cuma günü 18:00’a kadar Ajansa fiziki olarak teslim edilmesi gerekiyor.

GÜNEY EGELİ GENÇLERİN YENİLİKÇİ GİRİŞİM PROJELERİ DESTEKLENEREK İSTİHDAM SAĞLANACAK

Gençler tarafından teknoloji ve yaratıcılık temelli yeni girişimlerin kurulması ve genç istihdamının artırılmasına yönelik yenilikçi girişimlerin desteklenmesi amacıyla yürütülecek “Yenilikçi Genç Girişimcilik Destek” programı kapsamında, Güney Egeli 18-29 yaş arası gençlere toplam 2 milyon TL geri ödemesiz destek sağlanacak.

Yeni ürün, yeni üretim teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi veya süreçlere entegre edilmesi, yeni hizmet deneyimleri ve çözümleri oluşturulması ile yenilikçi pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesini sağlayacak projeler bu program kapsamında değerlendirmede öncelikli olacak. Azami 200 bin TL destek verilecek bu programın ön başvuru aşamasında proje adaylarının; Ajans web sitesinde yer alan Genç Girişimci İş Fikri Havuzu üzerinden, İş Fikri Ön Başvuru Formu’nu 10 Şubat 2023 Cuma günü saat 18:00’e kadar yüklemesi gerekiyor.

Programlara ilişkin bilgi, başvuru rehberi ve eğitimlere yönelik takvime ajansın internet sitesinden ulaşılabilir.

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