-GDS Mekik sistemi Win Eurasia fuarında göz doldurdu

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Win Eurasia 2023 ziyaretçilerine kapılarını açtı. 7-10 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşen fuarda depo ve raf sistemleri üreticisi Gökçelik de yerini aldı.İSTANBUL (İGFA) - Son yıllarda gerçekleştirdiği teknoloji, Ar-Ge, tasarım yatırımları ve endüstri 4.0 tabanlı üretim ile öne çıkan Gökçelik, fuarda GDS depolama sistemleri ürünleri ile ilgi odağı olmayı başarıyor. GDS markasıyla fuarda yeni ürünlerini tanıtan Gökçelik; standında back to back sistem, AR/RS sistem, hafif yük depo sistemleri ve mobile rack gibi akıllı depo raf sistemi ürünlerini sergiledi. Gökçelik’in mekik sistemi fuarda ilgi odağı olmayı başarırken yeni teknolojik ürünleri olan mobil depo ve insansız depolama sistemleri de ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Gökçelik yetkilileri radyo frekans kontrolü, uzaktan arıza tespiti ve performans izleme, fifo ve lifo projelerine uyumlu, çarpışma önleyici sensör donanımları, lityum iyon pil teknolojisi, 1,5 tona kadar taşıma kapasitesi ve raporlama özelliğine sahip mekik sisteminin profesyonel kullanıcılardan tam not aldığını bildirdi.

“Endüstri gelecekle buluşuyor” mottosuyla, sektöründe bölgenin en büyük uluslararası sanayi fuarı olma özelliği taşıyan WIN EURASIA, 7-10 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 29’uncu kez düzenleniyor. Bugünün ve geleceğin çığır açan trendleri, yeni nesil teknolojiler ve çözümlerin tanıtıldığı fuar, üretici ve satın almacı sektör profesyonellerini, Avrasya’nın lider sanayi fuarında dünya pazarları ile buluşturuyor.