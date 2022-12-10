GDO’suz Pamuk A.Ş.’nin ağı güçleniyor

Orta Anadolu ve Söktaş Tekstil GDO’suz Türk Pamuğu Markası sertifikalarını aldıİZMİR (İGFA) - GMO Free Turkish Cotton Markasının tanıtımının yapılması amacıyla GDO’suz Pamuk A.Ş., İzmir Ticaret Borsası, Ulusal Pamuk Konseyi, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Ege İhracatçı Birlikleri iş birliğinde, tüm pamuk sektör paydaşlarının katılımıyla lansman toplantısı gerçekleştirildi. “GMO FREE Turkish Cotton” projesi ile ülkemiz pamuklarının ve pamuktan üretilen asıl ve yan ürünlerimizin markalaşması ve sürdürülebilir pamuk üretiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Açılış Konuşmalarını GDO’suz Pamuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz, Orta Anadolu Satış, Pazarlama, Ürge, Arge, Sürdürülebilirlik ve Operasyon Direktörü Sedef Uncu Akı ve Söktaş İplik Müdürü Akif Değirmendere’nin gerçekleştirdiği lansman kapsamında “GDO’suz Türk Pamuğu Markasının Türk Tekstili ve Pamuk Üretimi için Önemi” ve “Sürdürülebilir Marka ve Üretimde GDO’suz Pamuğun Yeri” konulu iki oturum gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Borsası, Ulusal Pamuk Konseyi ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin iş birliği ile GMO FREE Turkish Cotton ibaresinin Garanti Markasının olarak tescil edildiğini ve markayı yönetmek için GDO’suz Pamuk A.Ş.’nin kurularak tüm sistemin Türk tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde bu sürdürülebilir markayı taşımaya hazır hale getirildiğini belirten Barış Kocagöz, “Bu değerli projeyi alıp ürünlerine marka yapmayı görev bilen ve aldıkları bayrağı Türk tekstili adına en iyi noktalara taşıyacaklarına inandığımız Orta Anadolu Tekstil ve Söktaş Tekstil’i kurumum ve ülkem adına tebrik ediyorum. Gösterdikleri öncülük ülkemiz tekstil sanayisinin lider kuruluşlarından beklenen öncülüktür.” dedi.