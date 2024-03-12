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Gaziantep ve Hatay'da üretici ile satın almacılar buluştu

Gaziantep ve Hatay Üretici-Satın Almacı Eşleştirme buluşmaları gerçekleştirildi.GAZİANTEP

EKONOMİ 12.03.2024, 16:31
Gaziantep ve Hatay'da üretici ile satın almacılar buluştu

Gaziantep ve Hatay Üretici-Satın Almacı Eşleştirme buluşmaları gerçekleştirildi.GAZİANTEP (İGFA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (PRM) tarafından finanse edilen Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM)  desteği ile Kalkınma için İnovasyon Derneği (Innovation for Development) tarafından hayata geçirilen Sosyal Zincir Platformu ile ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu Hibe Programı'nın desteğiyle “Gaziantep ve Hatay Üretici-Satın Almacı Eşleştirme Buluşmaları”nı gerçekleştirdi. 

Sosyal Zincir'in Pazara Erişim ve Üretimin Yeniden Yapılandırılması Yoluyla Kırsal Üreticiler için Erken İyileşme Projesi kapsamında Güvenilir Ürün Platformu işbirliğiyle gerçekleştirdiği etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliği yaptı.

Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşma, Tarım Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, TİM Başkan Vekili Fikret Kileci, ABD Adana Konsolosluğu Kültür ve Basın Ataşesi Erica Marerro, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ve Kalkınma için İnovasyon Derneği (I4D) Direktörü Doğan Çelik'in konuşmaları ile başladı. Konuşmaların ardından satın almacı heyeti üretici stantlarını gezerek ikili görüşmelerde bulundu.

Etkinliğin ertesi günü ise Hatay'a hareket eden satın almacı heyet İstanbul Hatay Kardeşlik Çarşısı ve Hayat Hatay Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti.

Hatay'daki etkinliğe Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ve Kalkınma için İnovasyon Derneği Direktörü Doğan Çelik'in yanı sıra Antakya Ticaret ve Sanayi Odası 1.Meslek Komite Başkanı ve Tarım Meclis Üyesi Ertuğrul Şahbaz ile ABD Adana Konsolosluğu Kültür ve Basın Ataşesi Erica Marerro da katıldı. Etkinlik, yine satın almacı heyetinin üretici stantlarını gezip ikili görüşmelerde bulunması ile son buldu.

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