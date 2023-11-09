Gaziantep'te KOBİ buluşması

KOBİ’lerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına odaklanan İşimi Yönetebiliyorum Programı, Anadolu’daki KOBİ’ler ile buluşmaya Gaziantep’te devam etti.GAZİANTEP (İGFA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında, 30 banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle hayata geçirilen İşimi Yönetebiliyorum Programı’nın beşinci yılındaki dördüncü etkinliği Gaziantep’te gerçekleşti. Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe başta Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere kamu, yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Türkiye’nin küresel rekabetçilikte hedeflediği sıçrama için yüksek teknoloji kaldıracını daha etkili kullanması gerektiğini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve markalı ihracat ile dış ticaret açığımızı azaltmak, son 100 yıldır dünya ekonomisinden aldığımız yüzde 1’lik payı artırmak, yüksek teknoloji ihracatında yüzde 3’lük barajı aşmak elimizde. 270 milyar dolarlık bir dijital dönüşüm potansiyeli, yaklaşık 3,5 milyon KOBİ’mize, dijital ekonomiye hızlı uyumla çok önemli fırsatları işaret ediyor. Bu noktada KOBİ’ler için yeni ekosistemler yaratmalı, yatırım ortamını geliştirmeli ve gündemimizin ilk sıralarına KOBİ’lerin verimliliğini artırmayı almalıyız. Beş yıldır Anadolu’nun dört bir yanından binlerce KOBİ’ye ulaştığımız İşimi Yönetebiliyorum Programımız ile bu sürece katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

GÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Aşnük ise “Ülkemizin önemli üretim merkezlerinden olan şehrimiz kayda değer dış ticaret fazlasıyla rekabetçilikte 44’üncü sırada yer alıyor. Bu da sanayi üretiminde, ihracatçı sektörler ve finans olanakları açısından güçlü bir performans sergilerken katma değer ve verimlilik konusunda gelişime ihtiyaç duyduğumuzun bir göstergesi. İşte bu ihtiyacı karşılamanın yolu, KOBİ’lerimizin potansiyelini yüksek verimliliğe odaklamaktan geçiyor. Biz de bu nedenle kentimizi kalkındırmak için KOBİ’lerimizin potansiyelini önceliklendiriyoruz. Ekonominin ana gücü olan KOBİ’lerin dönüşüm süreçlerine uyum sağlamaları için onları alanında uzman eğitimcilerle bir araya getiren İşimi Yönetebiliyorum Programı, KOBİ’lerimizin yarattığı değeri artırarak dönüşüm yolculuklarına rehberlik ediyor” diye konuştu.