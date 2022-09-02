Gaziantep'te ihracat seferberliği zirvesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşma yaptı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla Gaziantep Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) hizmet binasında düzenlenen zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, ekonomide Türkiye modeli için bugün bir araya geldiklerini belirtti.

Gaziantep’in hemen yanı başında yıllardır süren bir savaş olmasına rağmen 300 fabrika açma başarısı gösterdiğini dile getiren Şahin, “Sayın Cumhurbaşkanımızı açılışa çağırdığımız zaman, ‘300 mü, değil mi?’ diye tartışan bir Türkiye gördük. ‘Coğrafya kaderdir’ diyor İbn-i Haldun ben de coğrafya karakterdir diyorum. Bizim karakterimiz, tırnak tırnak çalışıp hem bedensel hem fikirsel olarak ayakta durmak. Biz fikir işçisiyiz. Biz cesaretliyiz. Biz, hızlı bir şekilde çözüm üretiyoruz ve bundan dolayı da Rabbim de diyor ki ‘Sen gayretten sorumlusun’ Bize yaptığımız iş sorulacak. ‘Yaptığın işten çıkardığın ürünün ne kadarını hayırsever olarak dağıtıyorsun’ diye sorulduğunda herkesin kendi hesabında bir başarı hikayesi ortaya çıkıyor. Burada dereceye giren, girmeyen her iş insanının bir başarı hikayesi bulunuyor.”dedi.

“GAZİANTEP SANAYİCİLERİ VE 250 BİN İŞÇİSİ KENTİN HUZUR VE MUTLULUK ORTAMI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR”

Şahin, Gaziantepli iş insanları ve yerel yönetimlerle kader birliği yaptıklarını ifade ederek, “İyi günde, kötü günde hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olma noktasında birbirimize söz verdik. O nedenle bu şehrin ekonomisi, bu şehrin sanayicileri ve 250 bin çalışanıyla biz, huzur ortamı, bir mutluluk ortamı için çalışmaya devam ediyoruz. Rabbimin yarattığı doğayı çevreyi koruyarak yolumuza devam etmeliyiz. Yoksa çocuklarımıza bırakacağımız dünya kalmayacak” dedi.