Gaziantep'te çiftçinin maliyetini düşürecek GES açılışı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ile İpek Yolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde hayata geçirilen 5 megavatlık Hancağız Güneş Enerji Santrali’nin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te Barak sulama projesi kapsamında devreye alınan santralin 3 ayda 1.6 milyon TL’lik elektrik üreterek bölge çiftçisinin enerji maaliyetini büyük oranda azaltması hedeflenirken santral ile Fırat Nehri’nden gelen su, sulanabilir arazinin 8 bin dekardan 101 bin dekara ulaşmasını sağlayacak, çiftçinin elde edeceği ürün rekoltesi artacak.

Santral açılışında konuşan Bakan Varank, Nizip bölgesindeki çiftçilerin sulama ile ilgili, pompaj istasyonlarının enerji maliyetleri ile ilgili sıkıntıları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Biz, belediye başkanımızla, milletvekillerimizle, valimizle bir araya geldik ve sulama probleminin çözmek adına toplantılarımız oldu. Bölgedeki tarım arazilerinde verimi ve rekolteyi artırmak için güneş santrali projesini devreye aldık. Biz bakanlık olarak buraya 30 milyon lira katkı sağladık. İpek Yolu Kalkınma Ajansı buraya keza 30 milyon lira katkı sağladı. İnşallah burada kurduğumuz santral ile biz, sulama maliyetlerinin tamamını karşılayabileceğiz. 35 bin dekarlık arazide artık pompaj nedeniyle elektirik faturası buraya gelmeyecek. Çalışmalarımız bununla kalmayacak, buradaki 5 megavatlık santrali 15 megavata çıkarmak için desteğimizi sürdüreceğiz. İnşallah buradaki bütün Barak ovasını tamamen sulanabilir hale getireceğiz. Rekolteyi artıracağız, çiftçimiz daha çok kazanacak.”

ŞAHİN: HER ŞEY TOPRAKTAN BAŞLIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bölgedeki tarım arazilerinin çok önemli olduğunu belirterek, "Her şey topraktan başlıyor. Su hayattır, su yönetiminde neden biz bakamadık. Şehrin içme suyu bitmişti. 130 km içerisinden araba geçen çelik borularla onu da delerek su getirdik. Biz önce içme suyu derdine düştük. Sonra sulama suyunda baktık DSİ’nin tek başına yapacağı iş değil. Yeni nesil belediyecilikle beklemeden devreye girip bölge halkının isteklerini ete kemiğe büründürdük" dedi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, büyük bir heyecan içerisinde olduklarını ifade ederek yıllardır beklemiş oldukları Barak Sulama Projesi’nin en önemli sıkıntılarından olan enerji sıkıntısını çözüme kavuşturmanın mutluluğu içinde olduklarını belirtti.