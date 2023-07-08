Gaziantep'te çiftçilere tam destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), çiftçileri desteklemek ve tohum ekimini yaygınlaştırmak amacıyla il genelinde fide, fidan, yem, gübre arıcı kıyafeti ve ilaç dağıtım seferberliğini sürdürüyor.GAZİANTEP (İGFA) - GBB Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı tarafından Türkiye’de ilk olarak Gaziantep’te hayata geçirilen ‘Çiftçi Kart’ uygulamasıyla şehirde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı yaklaşık 40 bin çiftçiye 2023 yılının ilk 6 ayında fide, fidan, yem, gübre ve arıcı kıyafeti ve ilacı dağıtımında bulundu.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇİFTÇİLERE 3 BİN TON GÜBRE DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki afetzede çiftçiler için de yeni bir desteğe imza attı. Bu doğrultuda deprem bölgesinde gübre tedariki konusunda sıkıntı yaşayan yaklaşık 10 bin çiftçiye 3 bin ton gübre desteği sağlandı. Destekle çiftçinin yıl içerisinde üretimde elde ettiği ürün rekoltesinde artış meydana gelmesi hedefleniyor.

İLÇELERDEKİ ÇİFTÇİLERE FİDAN, FİDE, YEM, ARICI KIYAFETİ VE İLACI DAĞITILDI

Fidan üreticilerine 9 ilçede yüzde 50 hibeli, 20 bin 678 adet fıstık, nar, bağ, zeytin, incir fidanı 432 kişiye dağıtılırken, 767 adet arıcı kıyafeti ve ilacı 767 üreticiye yüzde yüz hibeli dağıtıldı.

Yüzde 50 hibe ile, Araban, Şehitkamil, Yavuzeli ilçelerine 25 bin adet badem fidanı 262 çiftçiye dağıtılırken, Araban ve Yavuzeli’nde 217 çiftçiye 15 bin adet zeytin fidanı, Şehitkamil ilçesinde ise 145 kişiye 10 bin adet kiraz fidanı dağıtıldı.

Araban, Karkamış, Nizip, Oğuzeli, Şehitkamil ve Yavuzeli’nde 65 bin çiftçiye yüzde 60 hibeli domates, biber, patlıcan fidesi desteği verildi. Bunun yanı sıra Araban, Karkamış, Nizip, Oğuzeli, Şehitkamil, Şahinbey, Yavuzeli’nde ise yüzde 50 hibeli 8 bin 500 ton yem, 13 bin 430 kişiye dağıtıldı.