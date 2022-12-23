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Gaziantep'te 4 milyon litrelik mazot desteği yüzleri güldürdü

EKONOMİ 23.12.2022, 15:33
Gaziantep'te 4 milyon litrelik mazot desteği yüzleri güldürdü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde bulunan 33 bin 180 çiftçiye yüzde 100 hibeli ile verilen 4 milyon 46 bin 550 litre mazot desteği, sürüm ve ekim yapan üreticilerin yüzünü güldürdü.GAZİANTEP (İGFA) -Türkiye’de kapsam bakımından ilk olan Çiftçi Kart uygulamasıyla beraber hayata geçen mazot desteği projesi 9 ilçede Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı bütün çiftçilere verilen kartla beraber gelen avantajların yanında mazot desteği çiftçiye büyük avantaj sağladı.

Gazi şehrin bütün ilçelerinde yapılan destek kapsamında tarla sürüm zamanı en büyük harcama kalemi olan yakıt masraflarında rahatlama yaşayan çiftçiler, memnuniyetini dile getirirken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.

Oğuzeli’nin Yeşildere köyünde çiftçilik yapan Fatma Işık, Çiftçi Kart uygulaması ve mazot desteğinin üretici açısından güzel bir uygulama olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Marketlerde güzel indirimler oluyor. Çok iyi oldu bu destek bizim için. Önceden 1 sefer sürüyorduk tarlamızı şimdi 2-3 sefer sürüyoruz. Bundan dolayı Başkan Fatma Şahin’e çok teşekkür ederiz. Mazot olunca her iş yapılıyor her şey ona bağlı. Üretime katkısı olacak. Başkan Fatma Şahin’e çok çok teşekkür ederim bu destek için. Kendisinden çok memnunuz, üreticiye destek oluyor.”

“BÜTÜN ÇİFTÇİLERİ SEVİNDİRDİ”

Aynı köyde çiftçilik yapan Aysel Terlemez ise Çiftçi Kart için Başkan Fatma Şahin’e teşekkür ederek, “Bütün çiftçileri sevindirdi. Tarım marketleri ve hastanelerde indirimler var. Bu çiftçi kartının gelmesi çok güzel oldu. Çiftçi önceden değerli değil gibi hissediyordu ama bu destekler ve uygulamayla çiftçiler ile ürettikleri daha değerli oldu. Daha çok imkan sağlandı. Şu anda ekim zamanı. Verilen bu destek mazotla üreticiler tarlasını, bahçesini sürecek. Güzel oldu bir nevi katkı oldu bize. Büyük bir kazanç sağlayacak üreticiye. Başkan Fatma Şahin’e bütün çiftçiler adına minnettarım.” diye konuştu.

“KARTLA BERABER MAZOTUMUZU ALIP RAHAT RAHAT TARLAMIZI SÜRÜYORUZ”

18 yaşında çiftçilik yapan Hasan Taşdemir ise mazot desteğine değinerek, “Eskiden tarlamızı iki sefer sürüyorduk, mazot almada zorlanıyorduk. Ama kartla beraber mazotumuzu alıp rahat rahat tarlamızı sürüyoruz. Masraf, maliyet düşüyor bu sayede daha çok kazanç sağlayacak bu durum bize. Her yerde indirim sağlıyor çiftçi kart. Çiftçilerin fazla bir kazancı yoktu. Çiftçi kart sayesinde bir destek sağlanıyor artık bize. Bu proje güzel oldu, mazot desteği için de Başkan Fatma Şahin’e teşekkür ederim.”

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