Gaziantep'te 110 milyon liralık mazot desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce Türkiye’de ilk kez devreye alınan “Çiftçi Kart” uygulamasıyla, 33 bin 180 çiftçiye yüzde 100 hibeli olarak güncel bedeli 110 milyon lira olan, 4 milyon 46 bin 550 litre mazot desteği verildi.GAZİANTEP (İGFA) - Çiftçi Kart ile başlayan uygulama kapsamında ilk mazot dağıtımını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptı.

Başkan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’de en büyük mazot desteği veren şehrin Gaziantep olduğunu belirterek, “Belediyenin şu an 33 bin çiftçisine böyle bir karar vermiş olması 110 milyonluk bir mali desteği bu işe ayırması, Türkiye’nin en büyük mazotla ilgili çalışmasını yapmış olması, Türkiye’de bir ilk. Gaziantep buna öncülük ediyor. İnşallah bu çalışma tüm Anadolu’ya yayılacak güzel bir örnek olacağız. Şu an yüzde 100 hibe mazot desteğini veren ilk belediye biz olduk” dedi.

ÇKS’ye kayıtlı tüm çiftçilere bu kartların dağıtıldığını ifade eden Şahin, çiftçiyi rahatlatacak olan döngüsel sistemden bahsetti.

"Alanının büyüklüğüne göre yüzde 100 hibe mazot desteği vereceğiz" diyen Başkan Şahin, "Çünkü biliyoruz ki, maliyetleri aşağı düşürdüğümüzde üreticinin rekabet etme gücü artıyor, ceplerinde para kalıyor. Esnaf rahatlıyor. Esnaf rahatlayınca şehir ekonomisi rahatlıyor. Bu döngüsel sistemde toprağı çiftçiyi kim daha çok desteklerse o şehrin ekonomisi rahatlıyor. Ekonomi rahatlayınca da huzur, kardeşlik artıyor. Onun için arkadaşlarımızla yaptığımız bu çalışmanın sonunda aldığımız bir karar vardı. Görüyorsunuz büyük bir teveccüh, memnuniyet var. Dolayısıyla çiftçimiz mutluysa, huzurluysa biz de huzurluyuz ve mutluyuz" diye konuştu.

ÇİFTÇİLER MEMNUN

Oğuzeli ilçesine bağlı Büyük Şahinbey Mahalle Muhtarı Yakup Karacan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le mazot desteğine ilişkin görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, “Büyük bir ihtiyaçtı. 80 dönüm arazim var, mazot desteği alacağım” derken, Ali Nafak ise 50 dönüm arazisinde çoğunlukla buğday, arpa, mısır ve patlıcan ürettiğini Büyükşehir'in desteğinin önemli katkı olacağını söyledi.

Bu arada mazot desteğiyle beraber başlatılan Çiftçi Kart ve Çiftçi Kart Mobil Uygulamasıyla ise üreticilerin tarımsal desteklere ve hibelere daha kolay erişimi sağlanacağı kaydedildi.