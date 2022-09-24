Gaziantep'e dev sulama yatırımı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı’na (GAP KÖSİP) 75 milyon TL’lik desteği kapsayan protokol imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşti.GAZİANTEP (İGFA) - Protokolle Nizip, Oğuzeli, Şahinbey sulama alt yapısının yenilenmesini sağlanarak, 122 bin metre sulama şebekesi rehabilitasyonu ile 103 bin dekar alan suyla buluşturulacak ve üretime kazandırılacak. Böylece tarım sektöründe yaklaşık 12 bin 500 kişinin istihdam edilmesine olanak sağlanacak.

İmza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Gaziantep’e değer katan güzel işlerin açılışları ve imza törenleri dolayısıyla kentte olduklarını belirterek, şunları söyledi: “Bu şehri kalkındıracak, bu şehre değer katacak işleri gün boyunca takip edeceğiz. Sabah imzamızın bereketiyle güne başlıyoruz. Biz bölge kalkınma idarelerimizde, şehirlerde ve hatta ilçelerde değerlendirmeler yapıyoruz ve o bölgeler için projeler geliştiriyoruz. Bugün imzasını attığımız bu protokol de tarım kenti olan Gaziantep’in tarımda ürün kalitesini artıracak, verimliliğini artıracak önemli bir sulama projesi.”

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Nizip, Oğuzeli, Şahinbey sulama alt yapısının yenilenmesi için bölge halkının taleplerini daha önce kendilerine ilettiklerini anlatan Varank, “Biz de GAP idaremizde bu projeyi çalıştık. İnşallah burada 75 milyon liralık bir proje hayata geçecek. Bu projenin 60 milyon TL’lik kısmını GAP idaresi olarak biz karşılayacağız. Burada 103 bin dekarlık arazi doğru bir şekilde sulanmaya başlayacak.” diye konuştu.

Gaziantep’in kendisini fahri hemşehrisi ilan ettiğini anımsatan Bakan Varank, “Bu şehir gerçekten yatırımın hizmetin en güzelini hak ediyor. Şimdiye kadar ülke ekonomisine verdiği katkıları, katlayarak sürdürme potansiyeline sahip bir şehir Gaziantep.” dedi.

Konuşma sonrasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, GAP Başkanı Hasan Maral protokolü imzalarken Bakan Varank ve eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül törene eşlik etti.