Gaziantep'de kadın girişimcilere desteği sürdürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), KAGİDER ve Garanti BBVA iş birliğinde “Ticaretin Kadınları Platformu”nu büyütmek, belediyedeki ürün ve hizmet alımlarında yükleniciler arasındaki kadın girişimcilerin sayısını artırmak için protokol imzalandı.GAZİANTEP (İGFA)- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya’nın katılımıyla, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, kadın çalışmaları kapsamında öncü olmanın getirdiği belli başlı sorumluluklarının olduğunu söyledi.

Protokolle Büyükşehir Belediyesi, platformdaki kadın girişimci sayısını artırmak için yönlendirme yaparak, belediye içerisinde ürün ve hizmet alımlarında yükleniciler arasına daha fazla kadın girişimcinin dahil olması için ihaleleri, ticaretinkadinlari.com adlı internet adresinden de duyuracak.

Kadın girişimcilerin tek platformdan ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmalarına olanak sağlayan Ticaretin Kadınları’nda şehir, sektör, ürün ve firma bazlı aramalar yapılarak kadın girişimcilerden istenilen ürün ve hizmetler tedarik edilebilecek.

Bu konuda sürdürülebilirliğe büyük önem verdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sivil toplumla yapılan işlerin sadece görünürde olması bir başarı hikayesinin yazılmasını beraberinde getirmeyeceğini belirterek, "Ayrıca kadın konusunun partiler üstü bir mesele olarak ele alınması gerekiyor. Kutuplaştırmadan, ayrıştırmadan kapsayıcı bir şekilde birlikte yol gidilmesi çok önemli. Bu platformdaki bütün kadın girişimcilerimizi kutluyorum. STK’ların nasıl içerik ürettiğini ve hikaye oluşturduğunu bizlere gösterdiniz. Çalışınca başarı elde edildiğini bizlere ve herkese kanıtladınız" diye konuştu.

Şahin, tek kanatlı kuşun uçamayacağını dile getirerek, “Bu bir kalkınma modeli. Kadınsız demokrasi olmaz, kadınsız kalkınma olmaz. Kadına karşı ırkçılık çok kötü bir yaklaşımdır. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da çok net bir tavrı var. Biz, ‘Eğitimde ve sağlıkta önce kadın’ dedik. Sorunları çözme kapasitesini artırırken kadın konusu ilk ana başlıklarımızdan biri oldu. Günümüzde e ticaret ve dijital marketler büyüyor. Bu konuda ticaret alanında kadınlarımızın elini kuvvetlendirecek alt yapıyı oluşturacağız" dedi.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise, 16 sene önce Garanti BBVA ile yaptıkları gönül birliğinin bugün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile taçlandığını ifade etti.

Verilen desteğin önemine vurgu yapan Başkan Erdem, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanı olarak ve bir kadın olarak Başkan Fatma Şahin’in bizlere verdiği destekten ötürü teşekkür etti.