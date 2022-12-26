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Gaziantep Büyükşehir'den avantajı bol 'Çiftçi Kart'

EKONOMİ 26.12.2022, 17:24
Gaziantep Büyükşehir'den avantajı bol 'Çiftçi Kart'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 33 bin 180 çiftçi için hayata geçirilen “Çiftçi Kart” uygulamasının yalnızca mazot desteği ile sınırlı olmadığını duyurdu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çiftçi Kart dağıtım noktaları arasında bulunan büyükşehire bağlı asfalt şantiyesinde Çiftçi Kart uygulamasının getirdiği indirim ve avantajlar hakkında konuştu.

Başkan Fatma Şahin yaptığı açıklamada, kente genelinde ÇKS’ye kayıtlı 33 bin 180 çiftçinin bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Tam şu anda çiftçilerimizin ekim zamanı. Güzel de bir yağmur alıyor şu sıralar şehrimiz. Çiftçimizin cebinin rahatlaması lazım. Burada döngüsel bir sistem var. Çiftçi rahat ederse esnaf rahat ediyor. Esnaf rahat ederse de aile, ilçe ve şehir rahat ediyor. Şehir ekonomisi çiftçiden yani topraktan başlıyor. Tabi ki zor dönemde bizim maliyetleri aşağı çekmemiz lazım. Çiftçilere yardımcı olmamız lazım. En büyük giderlerden bir tanesi elektrik gideriydi. Bazı bölgelerimizde güneş enerjisi takviyesi yaparak maliyetleri düşürüyoruz. Sulamalar en büyük talepti; sulama kanallarını yeniden yapıyoruz. Bunun yanı sıra mazot desteği talebi vardı. Bu desteği de hayata geçirdiğimiz çiftçi kart uygulamasıyla Büyükşehir Bilişim AŞ. kendi yazılımını yaparak çiftçi kartı devreye koydu.”

Çiftçi kartla çiftçilerin ekilebilir arazinin büyüklüğüne göre mazot desteği aldığına dikkati çeken Başkan Şahin, “Bu mazot desteğiyle birlikte çiftçilerimiz mali açıdan rahatlamış oluyor. Daha kolay bir şekilde çiftçi toprağı tarımla buluşturuyor. Tabi bu uzun vadede bakıldığında gıda enflasyonu için çok önemli. Mutfağın rahatlaması için çok önemli. Ne kadar çok üretirsek o kadar rahata kavuşmuş olacağız” diye konuştu.

Şahin, çiftçi kart uygulamasının yalnızca mazot desteğini içermediğini anımsatarak, “Bu kart aynı zamanda ürün indirimleri de sağlıyor. Anlaştığımız yerel marketlerden çiftçilerimiz, yıl boyunca yüzde 5 indirim elde ediyor. Dolayısıyla çiftçi kartı tek bir mazot desteği olarak değil de birçok indirim ve avantajı içerisinde barındıran bir kart olarak görmeliyiz. Büyük bir memnuniyet var. Bu dualar da bizim işimizi kolaylaştırıyor” dedi.

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