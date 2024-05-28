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Gayrimenkul almanın tam zamanı... Satışlar Ekim'den sonra artar

Sektör temsilcileri, konut fiyatlarında maliyetler sebebiyle radikal bir düşüş beklemediğini, faizlerin düşüşe geçmesi ile mevcut fiyatların yükseleceğini, alım için en doğru zamanın bugün olduğunu ifade etti

EKONOMİ 28.05.2024, 11:50
Gayrimenkul almanın tam zamanı... Satışlar Ekim'den sonra artar

Sektör temsilcileri, konut fiyatlarında maliyetler sebebiyle radikal bir düşüş beklemediğini, faizlerin düşüşe geçmesi ile mevcut fiyatların yükseleceğini, alım için en doğru zamanın bugün olduğunu ifade etti.İSTANBUL (İGFA) - Gayrimenkulde entegre bir vizyonla arsa ve proje geliştirme, kurumsal ve bireysel yatırım yönetimi, kurumsal satış ve pazarlama hizmetleri sunan Mars International’ın Kurucusu ve CEO’su Hakan Bucak, sektördeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası gayrimenkul yatırımı ve yönetiminde 4 kıtada 40’tan fazla ülkede faaliyet gösterdiklerini anlatan Bucak, Türkiye’de gayrimenkul sektörünün küresel ölçekte olduğu gibi kurumsallaşması gerektiğini vurguladı. ABD, Avrupa, Dubai ve Singapur’da gayrimenkul sektörünün ülke ekonomilerine yüz milyarlarca dolarlık katkı sağladığını ifade eden Bucak, Türkiye’nin de inşaatçı kimliğinden kurumsal gayrimenkul geliştiricisi kimliğine geçmesi gerektiğini kaydetti. 

Sektörde yüksek faizlerden kaynaklı bir durgunluk olduğunu söyleyen Hakan Bucak, ama sahada alıcıların olduğunu da belirtti.

Bucak, “Bana göre gayrimenkul şu anda alınır. Çünkü faizlerin düştüğü dönemde fiyatlar adım adım artmaya başlar. Daha önce gördük, faizler düşmeye başlayınca artan fiyatlar karşımıza çıktı. Bugün alıcı sayısının, görece düşük olduğu bir pazar var. Konut alımında bir erteleme var ama bu ertelemenin getirdiği bir stres de söz konusu. Çocuğunuzu evlendiriyorsunuz, deprem nedeniyle yeni konuta geçmeye çalışıyorsunuz ama fiyatların düşmediğini görüyorsunuz. Dolar bazlı ülke genelinde düşüş olabilir ama fiyatlarda büyük bir gerileme olacağını sanmıyoruz. Hatta faiz oranları dengelendiğinde, bugünkü fiyatları arıyor olacağız.” dedi. 

SATIŞ RAKAMLARI EKİM’DEN SONRA ARTAR

Gayrimenkulde 2024’ün Ekim ayından itibaren satış rakamlarının artmaya başlayacağını dile getiren Bucak, “Türkiye şu anda ekonomi politikaları bakımından iyi gidiyor. Yabancı yatırımları gelmeye başladı; mali disiplin açısından iyi gidiyoruz ve 2025’in ortalarından itibaren daha iyi olacağını göreceğiz” dedi.

Gayrimenkul konusunda en büyük problemin, sektöre sadece geliştirici penceresinden bakmak olduğunu anlatan Hakan Bucak, sorunları aşmanın tek çaresi olduğunu belirterek, sektörde şeffaflığın yatırımcı açısından çok önemli olduğunu vurguladı.  

“Uluslararası gayrimenkul yatırımcısında da yerlide de ürün ve konsept doğruysa satış oluyor" diyen Bucak, "Değerleme firması ile çalışınca, işi ehline verince alıcılar geliyor. Alıcıda öyle bir güven travması olmuş ki, değerlenme şirketi ile çalışıyorlar. Yabancı alımlardaki akış da deprem, şeffaflık, insan kaynağı problemleri nedeniyle bozuldu. Lisanslı satıcılar gerekiyor. Dubai’de bütün datayı paylaşıyor devlet. Her şey teknolojiye bağlı. Bu şeffaflık olduğu için yatırımcılar orada. Türkiye’de bu şeffaflık olmazsa giderek körelecek piyasa. Dubai şeffaf olmasının karşılığı ile gayrimenkulden yılda 100 milyar dolar kazanıyor. Bize 3,5 milyar dolar geliyor. Ama 2,8 milyar dolar da Türkler dışarıdan konut alıyor. Size kalıyor 700 milyon dolar. Ülkemizin kazanması için mücadele edeceğiz. 60-70 yaşında müteahhitler işi çocuklarına bırakıyor. Onlarla bu işi daha iyi bir şekilde yapmaya, ülkemize değer katmak için çalışacağız. Bu kolay olmayacak ama yapacağız. İspanya ve Portekiz coğrafya ve kültürel olarak bize benziyor. Her biri uluslararası yatırımcılardan yılda 30’ar milyar dolar kazanıyor. Turizmde gelirimiz 50 milyar dolar, 55-60 milyon kişi getirmeye çalışıyoruz. Biz ise 100 bin yatırımcı getirip 100 milyar dolar gelir sağlayabiliriz" diye konuştu.

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