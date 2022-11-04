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Gates Bisiklet Dişlisi fabrikası üretime başladı

EKONOMİ 04.11.2022, 10:41
Gates Bisiklet Dişlisi fabrikası üretime başladı

Gates, hızla büyüyen Avrupa elektrikli bisiklet pazarına kayışlı tahrik sistemlerinde kullanılmak üzere dişli tedarik edecek Ege Serbest Bölgesindeki yeni üretim tesisini hizmete açtı.İZMİR (İGFA) - Akışkan gücü ve güç aktarımı uygulamaları için spesifik çözümler tedarik eden ve aynı zamanda mikro mobilitede kullanılan kayışlı tahrik sistemlerinin öncü firması Gates, hızla büyüyen Avrupa elektrikli bisiklet pazarına, kayışlı tahrik sistemlerinde kullanılmak üzere dişli tedarik edecek olan Ege Serbest Bölgesi’ndeki Gates Mobilite Dişli Fabrikası’nı hizmete açtı.

15 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan yeni tesisin Gates’in toplam ihracatına katkısının 25 milyon Euro olması öngörülüyor. Toplamda 150 kişinin istihdam edileceği fabrikada, 3 vardiyada kesintisiz üretim yapılması hedefleniyor.

Fabrikanın açılış töreninde konuşan Gates Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Josef Parzhuber, Ege Serbest Bölgesindeki fabrikanın sağladığı yüksek kalite ve verim artışı sayesinde yeni üretim tesinini yine Türkiye’de kurmaya karar verdiklerini belirtti. Parzhuber, Amerika’nın Denver eyaletinde 111 yıl önce kurulan Gates’in, 40 yıldır iki tekerlekli motorize araçlarda kullanılan zincirli tahrik sistemlerine alternatif olarak, daha temiz, daha sessiz, daha az titreşimli ve daha güçlü kayışlı tahrik sistemleri ürettiğini vurguladı.  

Gates Mobilite Dişli Fabrikası Fabrika Müdürü İlker Çolak da,  yeni dişli fabrikasının öncelikle Avrupa bisiklet pazarı olmak üzere, Amerika ve Asya’daki satış hacmini önemli derecede arttıracağını söyledi.

Çolak, Gates’in, bisiklet dişlisi fabrikasında üreteceği modern paslanmaz çelik dişliler ile sektördeki liderliğini güçlendireceğini belirterek, “Fabrika, firmanın bisiklet üreticilerine tedarik ettiği, kayışlı tahrik sistemlerinin dişlilerini üretecek dünyadaki ilk fabrikası olacak. Geçen yıl bu zamanlarda başladığımız projeyi planladığımız zamanda tamamlayarak seri üretim yapabilecek hale getirmenin heyecanını yaşıyoruz. Gates’in iki tekerlekli araçlar için ürettiği sistemin benzeri yoktur. Dünyanın en büyük araç üreticilerinin tedarikte ilk tercihi. Mobilitenin önemini artırdığı bu dönemde dünyanın her yerinde bizim fabrikamızda üretilen dişlilerin kullanılacağı bisikletlerle karbon ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunacak olmamız da bizi çok motive eden en önemli faktörlerden biri” diye konuştu.

Çolak, fabrikanın 3 bin metrekaresi üretim alanı olmak üzere, toplamda 5 bin metre kare alan üzerine kurulu olduğunu dile getirerek, “En önemli önceliğimiz iş güvenliği ve çevre. Üretilen ürünler, çok yüksek hassas tezgahlarda işlendikten sonra yüksek hassasiyetli cihazlarda ölçümleri yapılarak müşterilerimize sevk edilmektedir. Toplamda 150 kişiyi istihdam edeceğimiz fabrikamızda 3 vardiyada kesintisiz üretim yapmak istiyoruz. Üretilecek dişliler öncelikle bisiklet pazarını hedeflemekte olup, önümüzdeki dönemde motosiklet ve scooter için de dişli tedarik edilmek üzere genişletilmesi hedefleniyor” dedi.

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