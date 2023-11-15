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Gastronominin nabzı Antalya'da atıyor

EKONOMİ 15.11.2023, 18:13
Gastronominin nabzı Antalya'da atıyor

Akdeniz Şefler Kulübü Derneği (ASKDER) tarafından Antalya'da organize edilen GastroAntalya start aldı. Dört gün sürecek organizasyonda 850 yarışmacı en güzel yemeği yapmak için hünerlerini sergilerken gastronomi dünyasının kalbi de 18 Kasım'a kadar Antalya’da atacak.ANTALYA (İGFA) -  Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği ve Kilit Grubu’nun ana sponsor olduğu “Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması 2023” (GastroAntalya) düzenlenen törenle başladı.

18 Kasım'a kadar Cam Piramit’te 40 ülkeden gastronomi profesyonellerini buluşturacak GastroAntalya, bu sene “Frenk Yemişi” teması ile kapılarını açtı.

Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Emniyet Müdürü Osman Çevik’in yanı sıra dernek başkanları, aşçılar ve aşçı adayları katıldı.

Açılış töreninde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, “Antalya, turizmin başkenti dünyanın gözbebeği. Gastronomi bu şehre çok yakışıyor. Gastronomiyi ihmal edemeyiz. Dünyanın en kadim coğrafyası Anadolu, tarımın icat edildiği, buğdayın keşfedildiği yerdir. Gastronominin kitabı bu coğrafyada yazılmalı. Gastronomi adına daha yapacak çok iş var. GastroAntalya da Antalya için bir kilometre taşıdır. Daha nice etkinliklere ve festivallere hep birlikte ulaşalım istiyoruz. Antalya’da Michelin yıldızlı bir restoranımız yok. Atık bunu da planlamamız lazım. Antalya gastronominin de başkenti olmayı hak ediyor. İyi yemek iyi ürünle olur. Antalya Türkiye tarımının başkentidir. En güzel mahsul buradan çıkıyorsa en lezzetli yemekler de buradan çıkmalı. Benim kızım da aşçı. Çok zor ve gönülle yapılması gerekiyor. Sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Özellikle Antalya’daki güzel etkinliklere destek veren Kilit Grubu’na çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“MİSAFİRLERİMİZE MUHTEŞEM TATLAR SUNUYORUZ”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise şöyle konuştu: “GastroAntalya, 40 ülkeden gelen aşçıları ve genç aşçı adaylarımızı ağırlıyor. Bizim de desteklerimizle düzenlenen bu buluşmaya hoş geldiniz. Nitelikli otellerimiz, kaliteli hizmetimiz, doğamız, tarihimiz ve kültürel değerlerimizle Antalya turizmin başkentidir. Aynı zamanda Antalya tarımın da başkentidir. Eşsiz lezzetleri ve gastronomisi ile Antalya turizm ve tarımla ekonomimiz için büyük değerdir. Tarım ve gıda ürünlerimiz tüm Türkiye’ye ulaşmaktadır. Bu coğrafyanın tüm nimetlerini kullanarak Antalya mutfağını daha da geliştirmeliyiz. Bu ürünleri kullanarak hem halkımıza hem de misafirlerimize muhteşem tatlar sunuyoruz. Tarımda sürdürülebilirlik ilkesi ile yerel üreticilere sahip çıkıyoruz. Kentimize gastronomi alanında hak ettiği değeri kazandırmak için FoodFest’in büyük bir katılımla ikincisini gerçekleştirdik. Dünyaca ünlü şefleri Antalya’da buluşturduk. GastroAntalya ile de mutfak yıldızlarını buluşturuyoruz. Şeflerimiz burada hünerlerini sergileyecek. Çalıştaylar ve sunumlar gibi farklı etkinlikler de gerçekleştirilecek. Bu coğrafyanın nimetlerini ustaca kullanmaya devam edeceğiz. 4 yıldır bu organizasyonu düzenleyen başta Bilal Yüreğir ve ekibi olmak üzere tüm katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Federasyon olarak temel hedeflerinin dünyada ses getirmek olduğunu kaydeden Anadolu Aşçılar Federasyonu Başkanı Tamer Özkan, "Bunu istiyorsak çalışanlarımızın akademik yolda da ilerlemesi gerekiyor. 43 yıldır bu işi yapıyorum. Devletimizden bir ricamız var. Lütfen aşçılık yasamızı çıkartın. Aşçılığın kriterleri için bu yasanın çıkması gerekiyor. Dünya ve Avrupa standartlarını yakalamalıyız. Nerede bir aşçı ve yatırımcı varsa profesyonelce bu işi yapsınlar" dedi.

Akdeniz Şefler Kulübü Derneği (ASKDER) Yurt Dışı Başkanı Ömer Yalçın ise, gastronomiye gönül verenlerin bir arada olduğunu belirterek, "Mutluyuz ve gururluyuz. 59 farklı kategoride 850 yarışmacımız var. Bu yıl 5. yaşımızı kutluyoruz. Arkamızda çok büyük bir ekip var. Onlara teşekkür ediyorum. Her yıl büyümeye devam ediyoruz" dedi.

Organizasyon sırasında sıkıntılar yaşadıklarını belirten Akdeniz Şefler Kulübü Derneği (ASKDER) Başkanı Bilal Yüreğir ise, "Buna rağmen içimize sinen bir etkinlik oldu. Usta aşçılarımız ve genç aşçılarımızı bu platformda bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz. Her geçen sene daha da büyüyoruz, büyümeye ve gastronomiye katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kilit Grubu adına Nirvana Hotels CEO’su Korhan Alşan da, GastroAntalya'nın bir marka olma adına emin adımlarla ilerlediğini söyledi. 

40 ÜLKEDEN KATILIM... HÜNERLERİNİ SERGİLEYECEKLER

Dünyanın 40 ülkesinden ve Türkiye’nin dört bir yanından gastronomi temsilcileri, gastronomi sektöründe ürün & hizmet üreten firmalar, önde gelen şirketler ve yöneticileri, turizm sektörünün F&B departman yöneticileri, satın alma departman yöneticileri, profesyonel şefler, otel genel müdürleri, gastronomi ve mutfak sanatları akademisyenleri, dünyaca ünlü şef ve gurmeler, üniversite ve lise düzeyinde öğrenci şefler, dernekler, eğitim kurumları, gastronomi ekosistemini oluşturan sektörlerin çalışanlarının katılacağı organizasyonda workshoplar, sunumlar, paneller, şehir standları, hizmet sunumları, ürün tadımları, B2B görüşmeler gerçekleştirilecek.

Organizasyonun ana konsepti olan yarışmaya 850’nin üstünde şef ve şef adayı katılacak. Bireysel Pratik Gençler, Bireysel Pratik Ustalar, Grand Prix Milli Takım ve Bireysel Display Ustalar yarışmalarına sahne olacak GastroAntalya, şeflerin ve şef adaylarının hünerlerini sergilemelerine imkan verecek.

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