GAGİAD'da ekonomik gelişmeler değerlendirildi

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği, ekonomi alanındaki değerlendirmeleriyle dikkatleri çeken Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman’ı ağırladı.GAZİANTEP (İGFA) - Kısa adı GAGİAD olan Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği'nin organize ettiği 'Murat Sağman ile Ekonomi Buluşması' konulu organizasyonda, ekonomik verilere ilişkin değerlendirmeleri sektör temsilcilerine iletti.

Ekonomik verilerle Türkiye ve dünya ekonomisinin geldiği durumu ve geleceği hakkında yorumlar yapan Sagem Strateji Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman, borsadan döviz kuruna, kripto para piyasasındanTürkiye’nin fırsatlarına kadar ekonomide merak edilenleri de yanıtladı.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, geleceğe daha sağlam adımlar atabilmek adına sürekli olarak günceli takip etmeye çalıştıklarını söyledi. Ekonomide de önemli gelişmelere şahitlik ettiklerini belirten Koçer, pandemiyle birlikte başlayan ekonomik kırılganlıkların küresel gelişmelerle devam ettiğini kaydetti.

Navlun krizi ile başlayan sürecin, emtia ve hammadde piyasasındaki değişimler ve enflasyonist ortam finansmana erişimi zorlaştırdığını belirterek, "Devletimizin çözüm noktasında adımlar attığını veönümüzdeki süreçte daha iyimser bir ortam yaratılacağını düşünüyoruz. Yakında daha etkin sonuçlar alınacağını öngörüyoruz" dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de genç iş insanlarına 'ayağınızı yorganınıza göre uzatmanızda yarar var' önerisinde bulundu.

Murat Sağman, Türk ekonomisini ayakta tutan en önemli faktörün özel sektör olduğunu dile getirerek, bu anlamda güçlüdinamiklere sahip olan Gaziantep’e her geldiğinde moral ve motivasyon bulduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna savaşının aslında tüm dünya için dengeleri değiştirdiğini anlatan Sağman, bu savaşın da bir süre daha devam edeceğinin öngörüldüğünü belirterek, bu yüzden tüm ülkelerin hazırlıklarını ona göreyapması gerektiğini vurguladı.

Murat Sağman, kripto para piyasalarıyla ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı.

“Ben kriptoyla ilgili tamamenonla yatıp kalkmadım, ‘aman bu balon da’ demedim. Hep ortada durdum" diyen Sağman, "Teknolojiyle beraber dünya değişiyor. Bu değişimin içerisinde geri durmadım. Şuan piyasada 11 bin kadar kripto var, 10 bini çöp olacaktır, bu kesin. Bencehayatımızda olmaya devam edecek. Bir şey binden 60 bine gider mi? Kriptocularınbir beklentisi var ya, yeniden kripto 50-60 binlere fırlayacak. Ben öyle birşey beklemiyorum. Bence böyle gider. Daha aşağı da gidebilir hatta" dedi.

Başkan Cihan Koçer, toplantınınsonunda Murat Sağman’a teşekkür ederek plaket ve GAGİAD Hatıra Ormanında adınadikilen ağaç dikim sertifikasını takdim etti.