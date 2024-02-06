Fiyatlar yükseliyor, sofralar boşalıyor

Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, Trakya'nın en büyük halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek güncel ekonomik durum hakkında endişe verici tespitlerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Havanın güzel olmasına rağmen pazarda alışveriş yapanların yüzlerinin asık olduğunu ve fiyatlardan dertli olduklarını belirten Çakır, Aralık ve Ocak aylarında süt ürünlerine gelen zamların halkı ve esnafı olumsuz etkilediğini söyledi.

Çakır, “Alışverişlerinde herkes dertli yönetim kurulu arkadaşlarımız Çağatay Demir, Faruk Nafiz Kılıç ve Aşkın Pınar ile birlikte tüm konuşmalara şahit oluyorduk durum iç açıcı değildi halkın fiyatlara olan tepkisi pazarda ürünlerini satmaya çalışan esnafın sesinden daha gür çıkıyordu.” Şeklinde konuştu.

DAR GELİRLİ VATANDAŞ KAHVALTIYI UNUTTU

Süt ürünlerine gelen zamlar sonucunda dar gelirli vatandaşların kahvaltıdan vazgeçmek zorunda kaldığını belirten Çakır, peynirin kilosunun 200-300 liraya, tereyağının 360 liraya, hakiki zeytinyağının ise 500 liraya yükseldiğini ifade ederek “Aralık ve Ocak ayında süt ve süt ürünlerine süt ürünleri çeşitlerine gelen zamlar 2 yılda %200'ü geçti Dar gelirli emekli kahvaltıyı unuttu esnafın en iyisi en iyi müşterisi Bu gruptur peynirin tenekesi 3.000 ile 5000 lira arası ekonomideki olumsuzluğu tüketiciye ve esnafın olumsuz etkilediğini herkes gördü. 1 kilogram peynir 200 250 300 liradan başlıyorsa tüketici bir kilogramdan grama dönüyorsa kahvaltılıklarında Kırıklı peynir almaya tercih ediyorsa onun da fiyatı 1 kilogram 100 lira olmuş. Yumurta 5 liradan satılıyorsa halk kırık Yumurta var mı diye sormaya başlamış pazar yerimizde tereyağının kilosu 360 liradan başlıyorsa hakiki zeytinyağının kilosu 500 lira olmuşsa alev alev yanıyorsa pazar yeri esnafımız ve halkımız bu gelişmelerden memmun değil.” dedi.

HALK VİTRİNDEKİ ALTINLA SOFRADAKİ ÜRÜNLERİ KARŞILAŞTIRIYOR

Pazarcı esnafının da satışların düştüğünden ve kazanamadıklarından yakındığını vatandaşların vitrindeki altınlarla sofradaki ürünlerin fiyatlarını karşılaştırdığını ve kahvaltılık ürünlerin artık seyirlik hale geldiğini söyleyen esnaf, bu durumdan oldukça memnunsuz olduğunu belirterek “Halkımız diyor ki vitrindeki altınlarla soframızdaki kahvaltılık ürünlerin fiyatları birbiriyle yarışır hale geldiler

bizler için onlar da artık seyirlik oldu. Durum gerçekten esnaf açısından iç acıcı degil soframızın kara alması zeytinin kilogramdan grama düştüğünü gözlüyoruz.” şeklinde konuştu.

EMEKLİ VE DAR GELİRLİLER MAĞDUR

Emekli ve dar gelirli vatandaşlar da maaşlarının daha gelmeden eridiğini ve asgari ücretin altında kaldığını dile getirdiğini belirten Çakır, konuşmasını şöyle sürdürdü.“Emeklimiz lüks bir yaşam istemediklerini, sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek istediklerini belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor. Emekli ve dar gelirli vatandaşlarımız diyor ki maaşlarımız daha gelmeden eridi emekli asgari ücretin altında ücret almasın. Biz lüks bir yaşam istemiyoruz biz de olsun buradaki ki esnaf kazansın bakkallarımız Şarküteri ürünleri satamadığından şikayetçiyken pazarcı esnafımızın da şikayeti aynı şekildeydi”

ESNAF VE VATANDAŞ YETKİLİLERE SESLENİYOR

Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, yetkililere seslenerek seçimden seçime gezmek yerine esnafın ve halkın sorunlarına bakmalarını ve çözüm üretmelerini isteyerek “Bu bizim kaderimiz değil biz gerçeği yaşıyoruz en büyük sorun Hayat pahalılığı ve enflasyondur. Iktidara ve muhalefete sesleniyoruz seçimden seçime gezerek oy avcılığını bırakın esnafın ve halkın sorunlarına bakın bunlara çözüm bulun.” dedi.

EN BÜYÜK SORUN HAYAT PAHALILIĞI VE ENFLASYON

Pazar yerinden gelen bu endişeli sesler, hayat pahalılığı ve enflasyonun toplumda derin bir yarattığını gösteriyor. Yetkililerden bu sorunun çözümü için acil adımlar atılması bekleniyor.