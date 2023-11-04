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Fiyatlar artıyor, konut satışları düşüyor

EKONOMİ 04.11.2023, 10:30
Fiyatlar artıyor, konut satışları düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi yıllık %61,36, aylık %3,43 oldu.İSTANBUL (İGFA) - TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranlarına bakıldığında ise konut fiyatları en fazla fiyatı artan ikinci grup oldu. Aylık bazda konut fiyatları ekim ayında yüzde 7,54 artış gösterdi. Konut fiyatındaki artışı değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay, “Konut fiyatların enflasyonun üzerinde artıyor fakat konut satışları da düşüyor, çünkü gerçek fiyatlar bu fiyatlar değil ilanlarda ki fiyatlar gerçekliği yansıtmıyor piyasada bu fiyatlar üzerinden alıcı yok. İlan sayıları arttı fakat satışlar geriledi” yorumunu yaptı.

“İŞ YERLERİNE KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 54,26 OLDU”

Ekim ayı enflasyonuyla beraber kira artış oranları da belli oldu. Konut dışı iş yerleri için aylık kira artış oranı yüzde 54,26 oldu. Yüzde 25 kira sınırlamasının sektörü olumsuz etkilediğini söyleyen Gülcan Altınay, “Kira oranlarındaki sınırlamadan dolayı konut satışları da alıcısını bulamıyor. Bu durumun en büyük sebeplerden birisi kira amortisman süreleri çok yükselmiş olması. Çünkü eski kiracıların kiraları güncel kiralara göre çok düşük kaldı alıcılarda içerisinde kiracılı olan daireleri almak istemiyorlar” diye konuştu.

“KİRA SINIRLAMASI SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLİYOR”

İlan sitelerine getirilen düzenleme ilgili de konuşan Altınay şunları söyledi; “Kira sınırlaması dengelemesi yapılmaz ise konut satışı olmadığı sürece de fiyatlar artış göstermez. İlan sitelerine getirilen yeni düzenleme sayesinde balon fiyatlar oluşan kopuk biraz temizlenecek ve fiyatlarda bir dengeleme olacaktır, yani düşmese bile aynı fiyat üzerinden bir süre devam eder daha sonra piyasa dengelendiği zaman kira rakamları da düzene girdiği zaman fiyatlar o zaman yükselişe geçer.”

“ESKİ KİRACI İLE YENİ KİRACI ARASINDA 3-4 KAT FARK OLUYOR”

Kira artış oranlarındaki yüzde 25 sınırlamasının sektöre zarar verdiğine dikkat çeken Gayrimenkul

Uzmanı Gülcan Altınay,” Unutmayalım talebin olmadığı hiçbir yerde fiyatlar artış göstermez talebin oluşması içinde kira sınırlamasının ortadan kalkması gerekiyor. Eski kiracı ile yeni kiracının arasında 3- 4 katı farklı kiralar görüyoruz. Sıfır konutlarda şu an zaten arzda bir sıkıntı yaşıyoruz. Aylık dolayısıyla ikinci el konutta da genelde kiracılı olduğu için müşteriler kiracılı konutta almak istemediği için konut satışları gerçekleştirilemiyor fiyatlar artsa da satışlar yok” dedi.

“KONUT ÜRETİMİ ARTMADAN SORUN ÇÖZÜLMEZ”

Konut üretiminin olması gerektiği düzeyde olmadığının altını çizen Altınay, “Türkiye’de yıllık konut

üretimi 1 milyon adet olması gereken yerde şu an 600-700.000 adet üretiliyor. Bu durum fiyatları yukarıya çekiyor. İkinci el için de kiracılı konutlarda da yaşanan kira sorunu ile birlikte piyasada bir kriz oluşuyor ve vatandaşlar şu an bekleme durumunda. Sonuç olarak konut arzının geliştirilmesi gerekiyor ve kiradaki sınırlamanın kalkması gerekiyor ki konut satışları artış göstersin” diye konuştu.

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