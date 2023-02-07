Fırsatçılığa 'en ağır' ceza geliyor!

Ticaret Bakanlığı deprem sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik harekete geçtiğini duyurdu. En ağır ceza geliyorANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yaşanan depremler dolayısıyla acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara karşı harekete geçti.

Seyahatin yanı sıra acil ihtiyaç listesindeki ürünlerden battaniye başta olmak üzere hayati önem taşıyan eşyaların fiyatlarıyla ilgili ülke genelinde denetimlerin başlatıldığını duyuran Bakanlık, "Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verldi: