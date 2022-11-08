Firmalar CW Enerji ile kendi enerjisini üretiyor

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Antalya’da faaliyet gösteren bir fabrika ile iş birliği yaptı ve fabrikanın çatısını güneş panelleri ile donattı.ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, birçok yerde hayata geçirdiği projelerle iz bırakmaya devam ediyor.



CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların çatısına güneş enerji santrali (GES) kurmaya devam ettiklerini belirterek, Antalya’da bulunan bir fabrika ile de iş birliği yaptıklarını söyledi.

Fabrikanın çatısını güneş panelleri ile donattıklarını ifade eden Yılmaz, “427,2 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. GES projesi ile firma yılda yaklaşık 42 ağacı kurtararak 279.130 kg karbondioksit eşdeğeri kadar emisyonun önüne geçecek ve enerji ihtiyacını kurduğumuz güneş enerji santrali karşılayacak. Firma güneş enerji santrali ile enerji maliyetlerinden büyük oranda tasarruf sağlarken çevreye de hizmet etmiş olacak” dedi.

Son teknolojinin yer aldığı üretim hatları ve güçlü ekipleri ile kaliteli üretim yaptıklarını ifade eden Yılmaz, yüksek kalite standartlarında ürettikleri güneş enerji panelleri ile sektörde fark oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.