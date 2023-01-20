Fırıntaş büfeler halkın hizmetinde

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş, il genelinde 2022 yılında 49 olan büfe sayısını 56’e yükseltti. Fırıntaş büfeler sayesinde, Balıkesirliler sağlıklı ve el değmeden üretilen ekmeklerden daha çok yararlanıyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş, yenilenen yüzü ve anlayışı, sahip olduğu “Mayasında Sağlık Var” ilkesi ile vatandaşlar için çalışmaya devam ediyor. Çağın sürekli yenilenen hizmet standartları doğrultusunda, modern tasarım anlayışı ile Fırıntaş büfelerini hizmete soktuklarını açıklayan Fırıntaş Genel Müdürü Oktay Akbaba, “İl genelinde 2022 yılında 49 olan büfe sayımızı hedefimiz olan 56 adet büfeye yükseltmiş durumdayız. Hedeflediğimiz 56 büfe sayısına ulaşarak, ekonomik, sağlıklı ve el değmeden üretilen ekmeklerimizden daha çok vatandaşımızın yaralanmasını sağladık” dedi.

2023 YILINDA 7 BÜFE DAHA HİZMETE GİRDİ Hizmet kalitesini tüm Balıkesirli Halka ulaştırmak için çalıştıklarını yineleyen Müdür Akbaba, “Daha önce Fırıntaş Büfelerimizin olmadığı ve halkımızın yoğun talepleri üzerine Gönen, Manyas, Balya, Bandırma ilçelerimizde Yeni Fırıntaş Büfelerimizi hizmete aldık. Halkımızın Fırıntaş Büfesi bulunan ancak büfelerimize olan yoğun ilgiye yönelik daha kolay erişebilirlik sağlamak amacıyla Edremit İlçemiz, Merkez Kuva-i Milliye Mahallesi ve Merkez Beyoğlu Caddesine toplamda 3 adet yeni büfe ile sayımızı arttırmış ve böylece çok daha kolay ulaşım ile ekonomik ve sağlıklı ekmeklerimizi halkımızla daha kolay buluşturmaktayız. 2023 Ocak ayında son eklenen 7 Büfe ile birlikte Fırıntaş ailesi olarak tüm il ve ilçelerimizde toplam (Marmara Adası hariç) 62 Büfemiz ile hizmete başlamış olmaktan gurur ve mutluluk duymaktayız. Her çalışmamız da olduğu gibi işimize özen gösteriyor ve diyoruz ki; ''Daha Fazla Özen, Fırıntaş'ta Standarttır” dedi.