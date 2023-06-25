Fırınlara bayram baskını

Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatıyla Zabıta Daire Başkanlığının Koordinasyonunda oluşturulan Zabıta Ortak Denetim ekibi Haliliye Eyyübiye ve Karaköprü’de fırınları denetledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Kent genelinde fırınlarda pişirilen ekmeklerin kalitesi konusunda artan şikâyetleri değerlendiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Başkan Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda 3 merkez ilçe zabıta ekipleriyle ortak denetim ekibi kuruldu.

Sabahın erken saatlerinde başlayan denetimler kapsamında Şanlıurfa’nın Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde faaliyet gösteren 49 fırında ilçe zabıta ekipleriyle birlikte başta hijyen olmak üzere gramaj ve bacaların düzenli çalıştırılması ve temizlenmesi konularında fırıncılara uyarılarda bulunuldu.

Ekmeklerin gramajlarına bakan zabıta ekipleri hamurun hazırlandığı tekneleri de hijyen yönünden inceledi. Gerekli uyarıların yapıldığı işletme sahiplerine kurallara uymaları yönünde bilgiler aktarıldı. Zabıta ekipleri kurallara uymayan fırınlar hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda da uyardı.

Büyükşehir Belediyesi, Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüklerinden Zabıta personellerinin yer aldığı ortak denetim aralıksız devam edecek.