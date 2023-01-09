FINVER projesine yoğun ilgi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi’nde elde edilen verim bu yöntemin yaygınlaşmasının önünü açtı. Özellikle fındık bahçelerine bakamayan ve il dışında yaşayan üreticilerin büyük ilgi gösterdiği proje, FINVER projesini örnek alarak kiralama yapan üreticilerin artmasını sağladı.ORDU (İGFA) - Ordu’nun en önemli tarım ürünü olan ve Türkiye’nin ihracatında büyük paya sahip olduğu fındıkta birim alandan daha fazla ürün almak için Başkan Güler tarafından başlatılan ve Büyükşehir Belediyesi’nin tarım şirketi ORTAR A.Ş. tarafından yürütülen Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi il genelinde yaygın hale geldi.

Ordu’da oldukça beğenilen proje ile il genelinde FINVER metotları uygulanmaya başlandı. Yapılan bu çalışma bahçe sahipleri tarafından büyük talep görürken projeyi örnek alan ve bahçe bakım işleri yapan ekiplerde FINVER metodunu uygulamaya başladı.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİZİ CESARETLENDİRDİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarım iştiraki ORTAR tarafından başlatılan projenin kendilerine rol model aldıklarını belirten üretici Cevdet Yamaner, “Projenin il genelinde daha da yaygın hale gelmesi için ORTAR A.Ş’nin çalışma metotlarını uyguluyoruz” dedi.

Yamaner, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

“Öncelikle Ordu’da böyle bir projeyi başlattığı için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. FINVER projesi bizim daha önce yapmak istediğimiz ancak bir türlü cesaret edemeyip başlayamadığımız bir projeydi. Ancak Ordu Büyükşehir Belediyesinin böyle bir projeye başlaması ve bizlere bu konuda destek vermesi bizi cesaretlendirdi. Şuan Ordu’da 300 dönüm fındık bahçesinin kiralaması ve bakımını yapıyoruz. ORTAR A.Ş den aldığımız çalışma metotları ile yürüttüğümüz projede birim alanda elde ettiğimiz verim arttı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi