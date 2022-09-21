FINVER projesi meyvesini verdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki ORTAR AŞ. Tarafından 2 yıl önce başlatılan Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi’nde büyük başarı sağlandı. 2 yıl önce dönümde ortalama 50 ile 70 kg ürün elde edilirken FINVER projesi sonrası dönümden 110 kg ürün elde edildi.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından 2 yıl önce başlatılan ve şu an 460 dönümlük fındık bahçesinde uygulanan FINVER projesi ile atıl durumdaki fındık bahçeleri verimli hale geliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarım iştiraki ORTAR AŞ. tarafından yürütülen projede ekipler üreticilerden 5 yıllığına kiralanan bahçelerde sert budama, toprak tahlillerine göre doğru gübre programı oluşturularak taban ve yaprak gübresi uygulaması, mekanik mücadele, yabancı ot temizliği, zararlı ve hastalık etmeni oluşumları ile mücadele için ilaçlama, kış hazırlığı için kireç uygulamasının yanı sıra daha birçok uygulamaları yaparak bölgemize entansif tarım modeli pilot bölgede uygulanmaya devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ORTAR AŞ. Tarafından üreticiden 5 yıl süre ile kiralanan fındık bahçelerinde 2 yıl önce dönümden 50 ile 70 kg ürün elde edilirken FINVER projesi sonrası dönümden 110 kg ürün elde edildi. Proje kapsamında üreticiden kiralanan fındık bahçelerinden elde edilen ürünlerin ilk bölümü Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) götürüldü. Üreticilerden kiralandığında 46-47 randıman gelen ürün bahçelerde yapılan uygulamalar sonrası 52,5 randıman olarak tespit edildi.

GENEL MÜDÜR SANCAR ESER: “FINVER PROJESİ İLE VERİMLİLİK YÜZDE 50 ARTIRILDI”

Üreticilerden 2 yıl önce kiralanan fındık bahçelerinde ürün artışısın yüzde 50 olduğunun altını çizen ORTAR AŞ. Genel Müdürü Sancar Eser, “FINVER Projesi kapsamında bahçelerde uyguladığımız çalışmalarla fındığın verimliliğini artırmayı başardık” dedi.

Genel Müdür Sancar Eser, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şu an da ORTAR AŞ. Bünyesinde toplamda 460 dönüm fındık bahçesi var. Bu projeye başladığımız ilk yılımızda fındık verimliliği dönüm başına 50 ile 70 kg arasında değişiyordu. Ziraat mühendisi eşliğinde hummalı bir şekilde uygulamaların periyodu belirlenerek doğru zamanda yaptıkları çalışmalar ile verimliliği dönüm başına 110 kg’a kadar çıkardık. Yaptığımız çalışmalarla rekolteyi artırırken aynı zamanda birim maliyeti de düşürdük. Bu projemiz gelecek yıl da devam edecek. Bizlerden bu konu ile ilgili bilgi almak isteyen üreticilerimiz FINVER danışma hattı üzerinden rahatlıkla ulaşıp bizlerden ücretsiz olarak yararlanabilirler. Bugün FINVER projesinden elde ettiğimiz fındıkları TMO’ya vererek bu yılın ilk ürün satışını gerçekleştirmiş olacağız. Tüm üreticilerimizi yapmış olduğumuz uygulamaları yerinde görmeleri ve bizlerle iletişime geçmelerini bekliyoruz.”