Fındıkta hasat artık çok kolay

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından 2 yıl önce fındık bahçe sahiplerinin kolaylıkla yerli işçi bulmasını sağlamak amacıyla başlatılan 'Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın' projesi bu yıl da devam ediyor. Yeni sezon için başvuruların devam ettiği çalışmada şu ana kadar mevcut kayıtlarla birlikte 5 bin 755 kişi başvuruda bulundu. Bahçe sahiplerinin de ilgi gösterdiği projede bahçe sahibi sayısı da artarak 1311’e yükseldi.

ORDU (İGFA) - Türkiye’nin en çok fındık üreten ili Ordu’da fındık bahçeleri, ilaçlama, gübreleme ve temizlik çalışmalarının ardından hasat dönemine hazırlanıyor. İl dışında yaşayan Ordulu vatandaşlar da yeni fındık sezonu için Karadeniz’e gelme planlaması yapıyor.

Ordu’nun en önemli tarım ürünü olan ve Türkiye’nin ihracatında büyük paya sahip olduğu fındıkta hasat dönemi öncesi üreticileri en çok düşündüren ise işçi bulma konusu oluyor. Sosyal belediyeciliğe büyük önem veren Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2 yıl önce hayata geçirdiği üretici ile işçiyi buluşturan ‘Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın’ projesiyle üreticilere bu anlamda büyük kolaylık sağlarken vatandaşlara da istihdam imkânı sunuyor.

TOLAM SAYI 5 BİN 755’E ULAŞTI

2 yılda 1067 bahçe sahibi ile 4 bin 23 fındık işçisini bir araya getiren, bahçe sahiplerinin işçi, işçilerin de bahçe işi bulmasını sağlayan 'Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın' projesi bu hasat sezonunda da devam ediyor. Başvuruların başladığı proje kapsamında 244 yeni bahçe sahibi sisteme kayıt olurken bu rakam 1311’e ulaştı. Projeden yararlanmak isteyen 1732 kişi daha başvuruda bulunurken toplam işçi sayısı ise 5 bin 755’e yükselerek rekor kırdı.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

“Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın” projesinden fındık bahçesi sahipleri, fındık hasat işçileri ve fındık hasat işçisi olmak isteyenler ücretsiz yararlanabilecek. Fındık bahçesi sahipleri, işçiler ve işçi olmak isteyenler, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 0 (452) 233 40 40 numaralı hattı arayarak ya da www.uretenordu.com adresinden platform merkezine ulaşarak kayıt ve talep oluşturabilecek.