Fındık üreticileri işçi sıkıntısı çekmiyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından fındık bahçesi sahiplerinin kolaylıkla yerli işçi bulmasını sağlamak amacıyla başlatılan 'Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın' projesi yüzleri güldürmeye devam ediyor. 4’üncü yılına giren proje ile hem bahçe sahipleri hem de fındık işçileri mağdur olmazken milyonlarca liranın Ordu ekonomisinde kalmasını sağlıyor.ORDU (İGFA) - Ordu’nun önemli tarım ürünlerinden biri olan fındık için birçok proje geliştiren ve uygulayan Büyükşehir Belediyesi hasat sezonunda “Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın” projesiyle üreticilerle işçileri bir araya getiriyor. Başladığı günden bu yana büyük rağbet gören proje, bu yılda birçok vatandaş tarafından tercih ediliyor.

10-15 arası işçi için günlük 448 lira, çuvalcılara 492 lira, 15 üzeri işçiler için 492 lira, çuvalcılara 505 lira, bahçelerde çuvalcı ücreti 519 lira belirlenmişti.

ÜRETİCİ, İŞÇİ BULMAKTA ZORLANMIYOR

Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketi ORTAR A.Ş. uhdesinde yürütülen proje, bahçe sahipleri ve işçileri aynı platformda buluşturarak vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Başlayan hasat dönemiyle fındık bahçelerine giren işçiler üreticinin fındığını toplayarak hem üreticinin fındığını dalda bırakmıyor hem de ekonomik kazanç elde ediyor. Fındık üreticisi ise işçi bulma konusunu Büyükşehir ile aşarak hasadını yapmış oluyor. Proje ile fındık toplama işlemi yerli işçi ile giderilirken bu alandaki milyonlarca TL’lik para da Ordu içerisinde kalıyor.

“ÜRETİCİ İLE İŞÇİYİ BULUŞTURUYORUZ”

Bahçe sahipleri ile işçilerin buluşturulduğu proje ile birçok kişiye istihdam sağladıklarını aktaran ORTAR A.Ş. Genel Müdürü ve Proje Koordinatörü Asım Suyabatmaz, projenin büyüyerek devam ettiğini söyledi.

Proje ile 7 bin 500’ün üzerinde işçinin çalıştığını aktaran Suyabatmaz, “4 yıl önce Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile başlattığımız “Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın” projesi çığ gibi büyümüş durumda. İş havuzumuzda 7 bin 500’ün üzerinde işçi bulunuyor. Bahçe sahiplerimiz istedikleri işçi ile çalışabiliyor. Biz burada aracı görevi üstlenerek işçi ile üreticiyi buluşturmuş oluyoruz. Bu sayede Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak işçi bulma sorununu ortadan kaldırıyoruz. Ordu’nun tüm ilçelerinden işçiler çalışıyor bu da il içi istihdama katkı sağlıyor. Projeye ev kadınlarımızda büyük katkı verirken ekonomik olarak da önemli bir kazanç elde ediyorlar” dedi.

ÜRETİCİLERE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR

Altınordu ilçesi Altınyurt Mahallesi’ndeki fındık üreticisi Mehmet Karademir, projeyi ilk kez kullandığını belirtti. Önceki yıllarda işçi bulmada zorlandığını vurgulayan Karademir, “Büyükşehir Belediyemizin bu projesi ile işçilerimizi kolaylıkla bulduk ve fındığımızı toplatıyoruz. Daha önceleri işçi bulmakta çok zorlanıyorduk. Kimle bağlantı kuracağımızı bilemiyorduk. Büyükşehir sayesinde bu sorunumuzu çözdük. Çok teşekkür ediyorum ve projenin devamını diliyorum” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR İLE ÜRETİCİNİN GÜVENİ DAHA DA ARTIYOR”

Proje kapsamında ekip kurarak fındık toplama işi yapan Altun Tosun ise projenin güven duygusunu arttırdığını ifade etti. Tosun, “Sezonda 40 işçim oluyor. En az 14-15 mahallede fındık topluyoruz. Büyükşehir Belediyesinin projesi ile fındık bahçesi sahipleri ile buluşuyoruz. Proje bizim de işimizi kolaylaştırdı. Üretici aradığında telefonun ucunda Ordu Büyükşehir Belediyesini, ORTAR’ı buluyor, bu da üreticinin işçiye yaklaşımını daha da güzelleştiriyor. Biz çok memnunuz, çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın” proje ile fındık toplama işi yapan vatandaşlarda oldukça memnun olduklarını dile getirdiler. Ekonomik olarak kazançlarının da iyi olduğunu aktaran işçiler proje dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkürlerini ilettiler.