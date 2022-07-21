Fındık toplama yevmiyesi belli oldu

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte fındık toplama ücretleri, fındık yevmiyeleri açıklandı.

SEFER DEMİR

DÜZCE (İGFA) – Düzce’de her yıl fındık çalışanları için Valilik tarafından yevmiye fiyatları belirleniyor. Bu yıl Düzce Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Buna göre; mevsimlik tarım işlerinde çalışacak kişilere cinsiyet ayrımı yapılmaksızın 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63 üncü maddesinde belirtilen sürelerde çalışma yapması durumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2022 yılı için belirlenen günlük brüt asgari ücretin (215,70 TL) altında ücret verilemeyecek, işverenler tarafından fındık harman makinasında (patoz) tecrübesiz ve bilgisiz kişiler çalıştırılmayacak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirler alınarak, meskûn mahalde gece 24:00 ile sabah 07:00 saatleri arasında fındık harman makinası (patoz) çalıştırılmayacaktır.

2021 FINDIK YEVMİYE FİYATLARI NE KADARDI?

DÜZCE 2021 yevmiye fiyatı ne kadardı?

Düzce'de fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi asgari 120 lira olarak belirlenmişti.

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edildiği belirtildi. Fındık toplama işinde çalışabilme kriterlerine uygun işçilere, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek işverene ait ise günlük 120 lira, yemeğin işçilere ait olması durumunda ise 135 lira yevmiye ödenmesinin kararlaştırıldığı ifade edilmişti.