Fındık diyarı Ordu'da ayçiçeği üretiliyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in, gelir getirici tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla başlattığı çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Mesudiye ilçesinde bulunan atıl arazilerde ilk kez deneme amaçlı yağlık ayçiçeği ve bamya üretimi gerçekleştirildi. Başarılı sonuçlar elde edildi. Gelecek yıl her iki ürünün de geniş arazilerde üretime geçmesi hedefleniyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturmaya devam ediyor. Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, geniş atıl arazilere sahip Mesudiye ilçesinde, hem atıl arazileri tarıma açmak hem de kırsalda yaşayan vatandaşlara ek gelir kaynakları oluşturmak amacıyla deneme amaçlı yağlık ayçiçeği ve bamya üretimi yapıldı.

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ait serada yetiştirilip Mesudiye Belediyesi’ne ait tarımsal üretim parsellerine dikilen bamyalar ile Mesudiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Konacık, Yukarıgökçe ve Doğançam mahallelerinde gerçekleşen yağlık ayçiçeği yetiştiriciliğinden başarılı sonuçlar elde edildi.

MESUDİYE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, Mesudiye ilçesinde yapılan ve yapılması planlanan faaliyetlerle ilçe ekonomisine katkı sağlanacağını söyledi. Ultav açıklamasında, “Mesudiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Mesudiye Belediyemiz ile iş birliği içerisinde fındık tarımının diğer ilçelerimize göre daha az yapıldığı Mesudiye ilçemizde, bitkisel üretimin geliştirilmesi amacıyla bölgenin iklim ve toprak özelliklerine uygun olabilecek birçok tohum, fide ve fidan ürün desteği verdik” dedi.

İLÇEDE TARIMSAL ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

İlçede tarımsal ürün çeşitliliği için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Ultav, “İlk olarak deneme amaçlı olarak verilen siyez buğdayından tane ve saman verimi olarak üreticilerimiz çok memnun kaldılar. Her geçen yıl siyez buğdayı ekim alanları artttı. Yine burada buğday, arpa, yulaf, yeşil mercimek, nohut, yonca, korunga ve tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili ciddi çalışmalarımız var. Bu yıl ekimini gerçekleştirdiğimiz bamya ve ayçiçeği de bunlardan birisi. Ayçiçeği ve bamyanın Mesudiye’de yetişebildiğini gördük” diye konuştu.

AYÇİÇEĞİ VE BAMYA ÜRETİMİNDEN BAŞARILI SONUÇLAR ELDE EDİLDİ

Mesudiye ilçesinde bamya ve yağlık ayçiçeği yetiştiriciliğini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Ultav, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bilindiği gibi yağlık ayçiçeği ülkemiz için stratejik bir ürün. İlimizde bir yağ fabrikasının bulunması da ayçiçeği yetiştirilmesi için avantajlı bir durum. Ayrıca ayçiçeğinin sap ve yapraklarının protein ve enerji değerinin yüksek olması yöredeki hayvancılığa da katkı sağlayacaktır. Üretim ve pazarlama dengesinin oluşturulması halinde Mesudiye’de ve ilimizin uygun koşullara sahip farklı yerlerinde ayçiçeği yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Bamya da vitamin ve mineral değerlerinden dolayı pazar değeri yüksek bir ürün. Mesudiye’de ilçemizde uygun alanlarda bamyanın da ekimini artırmayı düşünüyoruz.”