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Fındık bahçelerinin altı yem deposu

EKONOMİ 22.12.2022, 08:04
Fındık bahçelerinin altı yem deposu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarım ve hayvancılık alanında katma değer sağlayan projeleri her geçen gün büyüyor. Fındık bahçelerinin altının kaba yem kaynağı olmasını sağlayacak çalışmalar kapsamında, il genelindeki üreticilere, 20 ton kaba yem dağıtımı gerçekleşti. Tritikale, kılçıksız buğday, yulaf, yem bezelyesi ve Macar fiğ tohumundan oluşan 5’li kaba yem, fındık altlarındaki toprakla buluştu.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in liderliğinde, fındık piyasasındaki haksız rekabetin önüne geçilmesi, fındık bahçelerinde verimliliğin artırılması, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi, fındık kavsağından hayvan yemi üretimi gibi önemli çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, fındık bahçelerinin altında yem bitkisi yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışmalarını hızlandırdı. 

İlk olarak 2020 yılında deneme amaçlı olarak 100 dekar alanda yapılan çalışma, 2021 yılında 12.5 ton tohum desteğiyle 1.000 dekara çıkarıldı. Bu yıl Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde üreticilere dağıtılan 20 ton tohum desteğiyle birlikte 1600 dekar alanda kaba yem bitkisi yetiştirilecek.

ULTAV: “PROJE BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, “Fındık Bahçe Altında Kaba Yem Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında hayvancılık yapan üreticilerimizi eğim ve toprak yapısı itibarıyla uygun fındık bahçelerinin altına kaba yem tohumu ekmeye teşvik ediyoruz.  Projemizle ilgili olumlu geri dönüşler aldıkça da destek miktarımızı artırarak sürdürüyoruz” dedi.

19 İLÇEDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Projeyle birlikte atıl arazilerin verimli hale geldiğini, hayvancılık sektörüne ise olumlu katkıları olduğunu dile getiren Ultav, “5’li kaba yem tohumunun içerisinde hayvan beslemesinde kullanılan oldukça önemli yem bitkileri bulunuyor. Bu yem bitkileri hayvanların et ve süt verimini artırırken, kesif yem ihtiyaçlarını azaltıyor. Projeyle bir taraftan atıl alanları verimli hale getirirken diğer taraftan doğayı korumuş oluyoruz. Üreticilerimizin talebine göre 19 ilçemizdeki uygun fındık bahçelerinde projemizi uygulamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

YETİŞTİRİCİLERDEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Çatalpınar ilçesi Kayatepe mahallesinde 5’li kaba yem karışımı tohumu ekimi yapan Ali Aybarlık ise “Tarım ve hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Fındık bahçelerimizin dışında hayvanlarımıza kışlık ot biçecek yeterli arazimiz bulunmuyor. Bahçelerimizdeki otlar da daha çok yabani otlardan oluştuğu için hayvan beslemede kullanamıyorduk. Bu sene Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle 10 dönüm fındık bahçemizin altına 5’li kaba yem tohumu ekimi yaptık. Fındık bahçelerini yem üretim alanına dönüştürmemiz ve fındığımızın verimliliğini artırmamız için bizleri destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

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