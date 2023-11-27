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Fındığın 200 yıllık makus talihi değişecek

EKONOMİ 27.11.2023, 07:33
Fındığın 200 yıllık makus talihi değişecek

Müsiad Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu koordinasyonuyla Bölgesel Tarım Zirvesi, Müsiad Ordu Şubesi ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Fındığın piyasasını kontrol etmek, hem deposunu yapıp fiyatta stabilizeyi sağlamak hem de bununla ilgili diğer çalışmaları yapmak üzere 200 yıllık makus talihini değiştirmek istiyoruz" dedi.ORDU (İGFA) - Müsiad Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu koordinasyonunda Müsiad  Ordu Şubesi ev sahipliğinde Ramada Otel’de gerçekleştirilen Bölgesel Tarım Zirvesine, Vali Muammer Erol, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı  Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Karlıbel, Ordu Borsa Başkanı Ziver Kahraman, Müsiad Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri ile Müsiad üyeleri katıldı. 

200 YILLIK FINDIKTA TEK YENİLİK PATOZ

Bölgesel Tarım Zirvesinde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındık ürünüyle ilgili yaptıkları çalışmalarla 200 yıllık makus talihi değiştirmek istediklerini söyledi. Başkan Güler açıklamasında, "200 yıllık fındık ürününde tek yenilik patoz. Bunun için ilk önce bir bio-inovasyon merkezi kurduk. Buradaki amacımız doku kültürüyle en iyi fidanları yetiştirmek. Bir tane dal ile binlerce fidanları oluşturabiliyorsunuz. Fındıkta bir sürü ihmal olmuş. 42 ilde fındık var. Halbuki fındık kanunu var hiç dikkat edilmemiş. En mağduru ise Ordu ve Giresun olmuş. Eğimli ve fındığın en lezzetli olan yerler düz alanlarla mücadele etmek zorunda kalmış. Biz bunu görünce Ordu Tarım Şirketi ORTAR'ı kurduk. Şu anda dünyanın en büyük fındık sahasına sahip şirketlerden bir tanesi. 565 dönüm yerimiz var. Burada da fındık verimini artırıcı çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu. 

FINDIK FİYATINI ELİNDE TUTAN FİRMA FİYAT ARTIRIMINA GİTMEK ZORUNDA KALDI

Fındık fiyatını elinde bulunduran firma ile yaptıkları çalışmaların olumlu sonuçlandığını belirten Başkan Güler, "ORTAR ile birlikte fındık fiyatıyla ilgili konuya girdik. Fındık fiyatını elinde tutan firmayla ilgili rekabet kuruluna başvuru yapınca bizi haklı gördüler. Yaptığımız çalışmalarla ilk defa firma Ordu'ya gelerek bizimle görüştü. Tarihinde ilk defa fındık revizyonuna giderek 80 lira olan fiyatı 95 liraya çıkardılar" şeklinde konuştu. 

FINDIKTA FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

Fındık fiyatlarında istikrarın sağlanması için de çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Güler,  "Lisanslı depoculukla ilgili şirketi kurduk. 20 bin tonluk yerimiz hazır. Onun dışında da kümeleşmeye gitmek için çalışmalar yapmak istiyoruz. Bununla ilgili de çikolata üretimi yapıyoruz. 50 çeşit çikolata çeşidimiz var. Fındık kabuğundan da aktif karbon fabrikası kuruyoruz. Fındığın hem piyasasını kontrol etmek, hem deposunu yapıp fiyatta stabilizeyi sağlamak hem de bununla ilgili diğer çalışmaları yapmak üzere  yıllık fındığın makus talihini değiştirmek istiyoruz" dedi.  

TARIM ARAZİLERİ 12 AY BOŞ KALMAYACAK

Ordu'daki tarım arazilerinden 12 ay faydalanmak için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun dışında fındık bahçeleri her yıl 11 ay boş kalıyordu. ORTAR firmasıyla FİNVER adlı projeyle örtü altı ürünler yetiştirmeye başladık. Şu anda gezen tavuk yöntemiyle 35 milyon yumurta üretiyoruz. MİGROS ve diğer 900 şubede Ordu yumurtası satılıyor. Aynı zamanda fındık bahçelerine 5'li karma yem olarak hayvan yemi  dikiyoruz.  Fındığa bu tür yeniliklerle katkı sağladığımızda ürünümüz daha da değerlenecek." 

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