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Fidandan bitki üretenlere destek

EKONOMİ 15.01.2024, 07:53
Fidandan bitki üretenlere destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kuraklık ve yoksullukla mücadele üzerine temellenen Başka Bir Tarım Mümkün vizyonu doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Mera hayvancılığı ve karakılçık buğdayı alanında başlatılan Başka Bir Tarım Sertifikası programı, artık “fide ve fidandan üretilen bitki grubu”nu da kapsıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa ve İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi (İZTAM), Başka Bir Tarım Sertifikası’nı “Fide ve Fidandan Üretilen Bitki Grubu” alanında da vermek için çalışmalara başladı. 

İlk olarak mera hayvancılığı ve karakılçık buğdayı alanlarında İzmir’deki üreticileri gezip denetleyerek verilmeye başlanan Başka Bir Tarım Sertifikası, artık fide ve fidandan üretilen bitki grupları için de verilecek. Gerekli koşulları sağlayan fide ve fidan üreticileri, uluslararası akreditasyonu olan Başka Bir Tarım Sertifikası’nı almaya hak kazanacak. Doğayla uyumlu üretim yapan üreticiler baskabirtarim.com adresi üzerinden sertifika başvurularını yapabilir.

Doğayla uyumlu üretime sertifika veriliyor

Başka Bir Tarım Sertifikası, ilk olarak mera hayvancılığı alanında çalışmalara başladı. İzmir Büyükşehir Belediye şirketi İzDoğa ve İZTAM’ın denetlediği İzmirli 189 üreticiden 165’i sertifika almaya hak kazandı. Mera hayvancılığı denetimlerinde hayvan bakımı, yem yerine mera kullanımı, sütte antibiyotik kalıntısı gibi maddeleri kontrol edildi. Sertifikasyon programının ikinci etabında ise karakılçık üreticileri alanında çalışma yapıldı. Denetimler sonucunda İzmir’deki 87 karakılçık üreticisinden 86’sı sertifika almaya hak kazandı. Denetimlerde araziye uygun ürün seçimi, susuz tarımın desteklenmesi, doğal gübre kullanımı gibi birçok önemli kriter incelendi.

Doğayla uyumlu üretim yapmanın önceliklendirildiği sertifikasyon programının en yeni çalışma alanı ise fide ve fidandan üretilen bitkiler oldu. Artık fide ve fidandan üretilen tüm bitki gruplarının da denetimi yapılacak ve üreticiler, ürettikleri ürünleri için uluslararası akreditasyona sahip Başka Bir Tarım Sertifikası alabilecek.

Denetimlerde birçok önemli kriter incelenecek

Fide ve fidancılık alanındaki denetimler; üretim arazisinin rakım, bakı ve bitki örtüsü gibi faktörleri göz önünde bulundurularak yapılacak. Yapılacak denetimlerde araziye uygun ürün seçimi, susuz tarımın desteklenmesi, su kaynaklarının etkin kullanımı, bitki koruma ürünü kullanımının azaltılması, mera alanlarının korunması, doğal gübre kullanımı gibi önemli kriterler incelenecek. Ayrıca fide ve fidandan üretilen ürünlerde pestisit kalıntısı olup olmadığı da kontrol edilecek.

Geçerlilik süresi 1 yıl olan sertifika için yıl içinde en az bir kez denetim gerçekleştiriliyor. Sertifika almaya uygun görülen üreticilerin tarım ve hayvancılığı doğa ile uyumlu bir şekilde yaptığı onaylanmış oluyor. Sertifikasyon programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için baskabirtarim.com adresi ziyaret edilebiliyor.

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