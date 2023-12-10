FIAT Professional’dan elektrikli model atağı

FIAT Professional, E-Doblò ve E-Scudo modellerini piyasaya sunarak, Türkiye Hafif Ticari Araç pazarında elektrifikasyon kapsamında öncü bir adım atıyor.İSTANBUL (İGFA) - FIAT Professional'ın iki yeni ve tamamen elektrikli modeli, E-Doblò ve E-Scudo, Türkiye'de satışa sunuldu. Sınıfının öncüsü Doblò’nun elektrik motoruna sahip yeni versiyonu olan E-Doblò, iki farklı gövde tipiyle bayilerdeki yerini alıyor.

E-Doblò, 100 kW elektromotor ve 50 kW/h batarya kapasitesi ile WLTP döngüsünde birleşik 280 km’nin üzerinde ve şehir içinde 400 km’ye varan menzil sunarken yüzde 80 batarya doluluk oranına hızlı sarj ile yarım saatte ulaşabiliyor.

FIAT’ın iş ve özel amaçlı kullanıma yönelik olarak sunduğu E- Doblò, sadece elektrikliye özel “Maxi” seçeneğiyle 7 kişiye kadar oturma kapasitesine sunuyor. Yük taşımacılığına yönelik Cargo Maxi gövde seçeneği ise 750 Kg’lık istiap haddi ve sunduğu 3,9 metreküp taşıma hacmi ile 2 Europaletin yan yana yüklenebilmesine imkan sağlıyor.

FIAT Professional’ın orta ticari araç segmentindeki yeni oyuncusu olan E-Scudo ise 75 kWh kapasiteli bataryadan beslenen, 100 kW güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoru ile birleşik 330 kilometre ve şehir içinde 420 kilometreye varan menzil sunuyor. E-Scudo’nun bataryası hızlı sarj ile yüzde 80 doluluğa 45 dakikada ulaşabiliyor. Bir tona varan taşıma kapasitesi bulunan araç, 2,8 metre uzunluğunda ve 1,4 metre yüksekliğindeki kargo alanı sayesinde 6,1 metreküplük yükleme alanına ulaşıyor ve 3 Europaleti aynı anda taşıyor.

İçten yanmalı motorlarla benzer yükleme alanı, kabin içi boyutları ve konfor özelliklerine sahip olan Doblò ve Scudo’nun elektrikli versiyonları, kullanıcılarına bireysel ve ticari ihtiyaçlara uygun verimli çözümler, iş sürekliliğini ve düşük kullanım maliyetlerini garanti eden araç sahipliği deneyimi sunuyor.

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç: “FIAT Professional olarak, orta ticari araç segmentindeki varlığımızı, geçtiğimiz yıl pazara yeniden sunduğumuz Scudo ve Türkiye’de ilk defa tüketiciler ile buluşturduğumuz Ulysse modelleri ile tazeledik. Bu yıl haziran ayında Yeni Doblò’yu pazara sunduk. Şimdi ise Doblò ve Scudo modellerimizin, elektrikli motorla donatılan versiyonlarını tüketicilerle buluşturuyoruz. Hafif ticari araç segmentindeki başarımızı ve istikrarımızı elektrikli araçlarla desteklemek, FIAT Professional markasının sürdürülebilirlik vizyonu açısından değerli bir adım. Markanın elektrikli araç yolculuğundaki iki önemli modeli olan Doblò ve Scudo ile yüzde yüz elektrikli sürüş keyfini, tüketici dostu teknolojilerle bir araya getirerek ticari araç kullanıcılarına daha ekonomik ve çevreci alternatifler sunacağız.” dedi.