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Fiat 500e Avrupa'da zirvede

EKONOMİ 27.01.2024, 13:55
Fiat 500e Avrupa'da zirvede

Dünya genelinde 44 ülkede satışa sunulan ve Stellantis Grubu’nun en çok satılan modeli olan 500e, Avrupa’da segmentinin en çok tercih edilen elektrikli modeli olmayı sürdürüyor.
Fiat 500e, 2023 yılında Avrupa’da A+B elektrikli araç segmentinde yüzde 14,7 pazar payı ile bir kez daha lider oldu.

İSTANBUL (İGFA) - İlk kez dünya yollarıyla buluştuğu 1957 yılından bu yana, otomobil dünyasının ikonik modelleri arasında yer alan Fiat 500’ün, yeni ve tamamen elektrikli versiyonu 500e, Avrupa’da 2023 yılında da segmentinde en çok tercih edilen elektrikli model oldu. iki yıl üst üste segmentinin lideri olan Fiat 500e A ve B segmentlerindeki tamamen elektrikli (A+B BEV) araçlar arasında, yüzde 14,7 pazar payıyla 2022’ye göre 0,3 puanlık artış elde etti. İkonik 500 ailesinin sıfır emisyonlu modeli, segmentin daralmasına karşın, kullanıcıların gözdesi olmaya devam etti ve 65 bin adede yakın satışa ulaştı.

Fiat 500e, aynı zamanda Stellantis Grubu içerisinde de en çok satılan tam elektrikli otomobil olarak dikkatleri üzerinde topladı. Torino'da tasarlanan ve üretilen 500e, İtalyan yaratıcılığının bir sembolü olarak öne çıkıyor. Şimdiye kadar 42 uluslararası ödüle layık görülen 500e, FIAT’ın en çok ödül alan modeli unvanını da koruyor.

LANSMANDAN BU YANA 185 BİNDEN FAZLA SATIŞ ADEDİNE ULAŞTI

Fiat 500e’nin başarısını değerlendiren FIAT CEO'su ve Stellantis Global CMO'su Olivier Francois, modelin Avrupa'da elektrikli şehir otomobilleri arasında üst üste iki yıl liderliğini sürdürmesiyle başarısını bir kez daha kanıtladığını belirterek “Lansmanından bu yana dünya çapında 185 bin adetten daha fazla 500e satıldı ve uluslararası metropollerin çevreci dönüşümünde önemli bir rol oynadı. Şu anda dünya çapında 44 ülkede satılan 500e, markanın dünya çapındaki elektrifikasyon yolculuğunu devam ettiriyor. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını her zaman merkeze koyuyor; onlara kolay, duygusal ve sosyal açıdan uygun çözümler sunuyoruz” dedi.

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