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Ferrero Grubu, hedeflerine ulaşma yolunda önemli ilerleme kaydetti

Ferrero Grubu, sürdürülebilirlik yolculuğunda kat ettiği ilerlemeyi, yayımladığı 15 Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuoyuyla paylaştı

EKONOMİ 31.05.2024, 14:27
Ferrero Grubu, hedeflerine ulaşma yolunda önemli ilerleme kaydetti

Ferrero Grubu, sürdürülebilirlik yolculuğunda kat ettiği ilerlemeyi, yayımladığı 15. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuoyuyla paylaştı.  İSTANBUL (İGFA) - Her zaman değer zinciri boyunca pozitif etki yaratma sorumluluğuyla faaliyet gösteren Ferrero Grubu, şirketin temel sürdürülebilirlik yapıtaşları olan “Çevreyi Korumak”, “Sorumlu Bileşen Tedariki”, “Sorumlu Tüketimi Teşvik Etmek” ve “İnsanları Güçlendirmek” alanlarında önemli bir ilerleme kaydettiğini raporladı.

Raporu değerlendiren Ferrero Grubu İcra Kurulu Başkanı Giovanni Ferrero, “Ferrero Grubu olarak gelecek nesiller için doğayı koruma konusunda kritik bir rol oynadığımızın farkındayız. Sürdürülebilirliğin Ferrero’nun uzun vadeli stratejisinin bir parçası olduğunu, elde ettiğimiz güçlü sonuçlarla bir kez daha teyit etmiş olduk. Sürdürülebilirlik çerçevemizi oluşturan dört yapıtaşı, aldığımız her stratejik karara rehberlik ediyor” dedi.

 

Giovanni Ferrero sözlerini şöyle sürdürdü: “Ferrero olarak büyümeye ve ürün portföyümüzü çeşitlendirmeye devam ederken, kurduğumuz uzun vadeli ortaklıklarımıza, özellikle de faaliyet gösterdiğimiz ve hammaddelerimizi tedarik ettiğimiz topluluklara değer vermeyi sürdürüyoruz. İlerleme kaydetmek, sektörümüzün sosyal ve çevresel gündemini ileriye taşımak ve toplumsal değer yaratmak için ortaklıklar kurmanın önemine inanıyoruz.”

2022/23 mali yılını kapsayan Sürdürülebilirlik Raporu’nda, Ferrero’nun sorumlu tedarik yaklaşımı doğrultusunda, temel bileşenlerin tedarik zincirinde daha fazla şeffaflık sağlamaya yönelik çalışmaları öne çıkıyor. Fındık tedarik zincirinde yüzde 90 izlenebilirlik sağlayan Ferrero, bir önceki yıl yüzde 79 olan izlenebilirliği, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek ve paylaşmak için üreticiler, tedarikçiler, kurumlar, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle birlikte yürüttüğü çalışmalar sayesinde artırmayı başardı.

Ferrero, içerik tedarik ettiği bölgelerdeki tedarik zincirlerinde meydana gelen ormansızlaşma gibi sorunların çözümü için kurduğu ortaklıklarla, sahada yürütülen çalışmalara destek oldu. Bu çalışmalar kapsamında uydu haritalama sisteminin kullanılmasıyla, kakaonun çiftlik düzeyinde izlenebilirliği 2022/23 döneminde yüzde 93’e çıktı. İleri teknolojiyle kapsamlı çalışmalar yürüten Ferrero, aynı zamanda Dünya Kakao Vakfı (WCF) ve Uluslararası Kakao Girişimi (ICI) üyesi. Ferrero, fındık tedarik zincirinde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile iş birliği yapmaktadır.

Ferrero Grubu’nun Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu'nda öne çıkan diğer önemli veriler ise şöyle:

• Ferrero ambalajlarının yüzde 90,7’si geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompostlanabilir şekilde tasarlandı. Bir önceki yıl bu oran yüzde 88,5’ti.

• Suyu azaltma ve yeniden kullanma girişimleri sayesinde, Ferrero tesislerinde su yoğunluğunda yüzde 20 azaltma kaydedildi (2017/18 temel yılına kıyasla). 2021/22 yılına kıyasla ise yüzde 9,6 azalma sağlandı.

Ferrero’nun en yeni Sürdürülebilirlik Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

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