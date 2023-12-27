Fas’ta Ege mobilyasına yoğun ilgi

Egeli mobilya ihracatçıları Fas’tan yeni ticari bağlantılarla döndü.İZMİR (İGFA) - Ege Bölgesi’ndeki katma değerli mobilya ihracatını artırmak için Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin yürüttüğü Aegean Furniture isimli URGE Projesi kapsamında 20-24 Aralık 2023 tarihleri arasında Egeli 8 mobilya firmasının yer aldığı Fas Sektörel Ticaret Heyeti düzenlendi. Heyet kapsamında 29 Faslı firmanın katılımıyla 130'a yakın ikili görüşme gerçekleştirildi.

Karşılaştıkları yoğun ilgiyi değerlendiren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, “Heyete katılan Egeli ihracatçılarımız pazardan hak ettikleri payı alabilmek için ticaret heyeti kapsamında ikili görüşmelerin yanı sıra Kazablanka ve Marakeş’te yer alan mobilya mağazaları ve distribütörleri ziyaret ederek hem ülkenin mobilya trendleri hakkında bilgi edindi hem de firmalara Türk mobilyasının tanıtımını yaptı. 2024 yılı içerisinde İzmir Modeko Fuarı ile eş zamanlı olarak alım heyeti düzenleyeceğiz. Bu alım heyetinde daha önce sektörel ticaret heyeti gerçekleştirilen Güney Afrika’nın yanı sıra Hindistan, Rusya ve Arabistan’ın en büyük alıcılarını getireceğiz. Aynı zamanda 2024 yılı faaliyet planlarımızda Fas’a bir kez daha sektörel ticaret heyeti yapmayı hedefliyoruz. Bu heyet sektördeki tüm mobilya ihracatçısı firmalarımızın katılımıyla gerçekleştirilecek.” dedi.

Başkan Gürle, “2023 yılında gerçekleştirdiğimiz Güney Afrika sektörel ticaret heyetinden duyulan memnuniyet nedeniyle yine aynı şekilde Decorex fuarı ile eş zamanlı olarak sektörel ticaret heyeti, henüz keşfedilmemiş pazarlardan Hindistan yönelik sektörel ticareti heyeti gerçekleştireceğiz. Daha önce mobilya sektörünün en önemli pazarlarından olan ancak yaşanan sıkıntılar nedeniyle ticaretimizin bir süredir durduğu ve tekrar canlandığı Suudi Arabistan'a yönelik sektörel ticaret heyetimiz Şubat ayında gerçekleşecektir. Gittiğimiz tüm pazarları bir kez görmek yeterli değil. Bu yüzden devamlılığın sağlanması için çalışmalar yürüteceğiz. Fas, Çin’e uyguladığı vergi nedeniyle mobilya sektörü için önemli pazar. Türk ürünlerine ve Türk mobilyasına pozitif bir algının olması, ülkenin ABD ve Afrika’da STA anlaşmalarının olması, Avrupa’ya yakın konum gibi avantajları Fas’ı ihracat bağlamında ön plana çıkarıyor. 2030 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Fas’ta mobilya sektörünün büyümesi bekleniyor.” diye konuştu.