Faiz kararı sonrası piyasaların ateşi söndü!

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar ve Euro'da hareketlilik yaşandı.BURSA (İGFA) - 27,21 TL'den başlayan güne başlayan dolar kuru, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 25'e çıkarması sonrasında 26,64'e kadar düştü. Güne 29,676 TL'den başlayan Euro ise, 28.99'a kadar geriledi.

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